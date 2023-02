Marc Surer: Comeback von Sebastian Vettel wäre keine gute Idee

"Ist einfach nicht so": Ralf Schumacher glaubt nicht an AlphaTauri-Verkauf

F1 Formel 1

"Ist einfach nicht so": Ralf Schumacher glaubt nicht an AlphaTauri-Verkauf "Ist einfach nicht so": Ralf Schumacher glaubt nicht an AlphaTauri-Verkauf