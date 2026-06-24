Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Wie auch schon in den vergangenen Jahren ist Max Verstappen eine Schlüsselfigur auf dem Formel-1-Fahrermarkt. Zwar ist der Niederländer noch bis Ende 2028 an Red Bull gebunden, doch weil sein Vertrag über Ausstiegsklauseln verfügt, könnte er die Bullen bereits vorzeitig verlassen.

Ein Rennstall, mit dem der viermalige Weltmeister schon seit Jahren immer wieder in Verbindung gebracht wird, ist Mercedes. Zwar betonte Teamchef Toto Wolff bereits mehrfach, dass es für ihn keinen Grund gebe, etwas an der aktuellen Fahrerpaarung zu ändern.

Experte Marc Surer ist allerdings der Meinung, dass das Team aus Brackley "unbedingt" versuchen sollte, Verstappen zu bekommen, wenn dieser sich wirklich dazu entschließen sollte, Red Bull zu verlassen. In einem exklusiven Videointerview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de erklärt er die Hintergründe.

"Ein Verstappen, der gegen dich fährt, ist das Schlimmste, was du haben kannst", so Surer. "Also musst du ihn einkaufen, nur damit er nicht gegen dich fährt. Das war schon in der Vergangenheit so", erinnert sich der langjährige Formel-1-Pilot.

"Wenn du zwei Toppiloten hast, hast du zwar vielleicht intern ein Problem mit Nummer 1 und 2", so Surer. "Aber das ist das viel 'schönere' Problem, als wenn [Verstappen] gegen dich fährt", erklärt er. Daher müsse Mercedes auf jeden Fall versuchen, den Niederländer zu verpflichten.

Doch wer sollte in so einem Szenario Platz für Verstappen machen? Surer erklärt, dass Mercedes mit WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli bereits einen Topfahrer in den eigenen Reihen habe. Das heißt im Umkehrschluss, dass er George Russell auf der Abschussliste sehen würde.

Aber hätte Verstappen selbst überhaupt Interesse an einem Wechsel? "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er [bei Red Bull] bleibt", sagt Surer und erklärt: "Wenn er die Chance hat, wenn er weiterfahren will, dann muss er im besten Auto sitzen. Das steht ihm auch zu."

Und während Red Bull in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft aktuell nur an vierter Position liegt, führen die Silberpfeile die WM 2026 nach sechs Siegen in den ersten sieben Rennen deutlich an.

Verstappens Manager Raymond Vermeulen sagte kürzlich gegenüber Sport Bild: "Wir möchten den Weg mit Red Bull weitergehen und Max seine Karriere hier beenden." Allerdings räumte er auch ein, dass man dies "natürlich mit der Möglichkeit zu gewinnen" tun wolle.

Red Bull muss Verstappen also davon überzeugen, ihm diese Möglichkeit in den nächsten Jahren wieder bieten zu können.