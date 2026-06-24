Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

24h Spa 2026: Qualifying, Superpole und Rennen im kostenlosen Livestream

GTWC Endurance
24h Spa
24h Spa 2026: Qualifying, Superpole und Rennen im kostenlosen Livestream

Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Formel 1
Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Formel-1-Technik: Warum die Batterien jetzt eine Achillesferse sind

Formel 1
Formel-1-Technik: Warum die Batterien jetzt eine Achillesferse sind

Martin schlägt Alarm: "Sind weit von Ducati und vom Sieg entfernt"

MotoGP
Brünn
Martin schlägt Alarm: "Sind weit von Ducati und vom Sieg entfernt"

FW48: Rettet eine B-Version die Williams-Saison nach der Pause?

Formel 1
FW48: Rettet eine B-Version die Williams-Saison nach der Pause?

MotoGP-Transferticker 2027: Acosta folgt bei Ducati auf Bagnaia

MotoGP
MotoGP-Transferticker 2027: Acosta folgt bei Ducati auf Bagnaia

MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

MotoGP
MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick

Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht

Formel 1
Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht
Reaktion
Formel 1

Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Experte Marc Surer erklärt, warum Mercedes auf jeden Fall versuchen sollte, Max Verstappen zu verpflichten, wenn sich die Chance dazu ergeben sollte

Ruben Zimmermann Kevin Scheuren
Veröffentlicht:
Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Sollte Mercedes Max Verstappen an die Seite von Kimi Antonelli holen?

Foto: LAT Images

Wie auch schon in den vergangenen Jahren ist Max Verstappen eine Schlüsselfigur auf dem Formel-1-Fahrermarkt. Zwar ist der Niederländer noch bis Ende 2028 an Red Bull gebunden, doch weil sein Vertrag über Ausstiegsklauseln verfügt, könnte er die Bullen bereits vorzeitig verlassen.

Ein Rennstall, mit dem der viermalige Weltmeister schon seit Jahren immer wieder in Verbindung gebracht wird, ist Mercedes. Zwar betonte Teamchef Toto Wolff bereits mehrfach, dass es für ihn keinen Grund gebe, etwas an der aktuellen Fahrerpaarung zu ändern.

Experte Marc Surer ist allerdings der Meinung, dass das Team aus Brackley "unbedingt" versuchen sollte, Verstappen zu bekommen, wenn dieser sich wirklich dazu entschließen sollte, Red Bull zu verlassen. In einem exklusiven Videointerview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de erklärt er die Hintergründe.

"Ein Verstappen, der gegen dich fährt, ist das Schlimmste, was du haben kannst", so Surer. "Also musst du ihn einkaufen, nur damit er nicht gegen dich fährt. Das war schon in der Vergangenheit so", erinnert sich der langjährige Formel-1-Pilot.

"Wenn du zwei Toppiloten hast, hast du zwar vielleicht intern ein Problem mit Nummer 1 und 2", so Surer. "Aber das ist das viel 'schönere' Problem, als wenn [Verstappen] gegen dich fährt", erklärt er. Daher müsse Mercedes auf jeden Fall versuchen, den Niederländer zu verpflichten.

Doch wer sollte in so einem Szenario Platz für Verstappen machen? Surer erklärt, dass Mercedes mit WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli bereits einen Topfahrer in den eigenen Reihen habe. Das heißt im Umkehrschluss, dass er George Russell auf der Abschussliste sehen würde.

Aber hätte Verstappen selbst überhaupt Interesse an einem Wechsel? "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er [bei Red Bull] bleibt", sagt Surer und erklärt: "Wenn er die Chance hat, wenn er weiterfahren will, dann muss er im besten Auto sitzen. Das steht ihm auch zu."

Und während Red Bull in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft aktuell nur an vierter Position liegt, führen die Silberpfeile die WM 2026 nach sechs Siegen in den ersten sieben Rennen deutlich an.

Verstappens Manager Raymond Vermeulen sagte kürzlich gegenüber Sport Bild: "Wir möchten den Weg mit Red Bull weitergehen und Max seine Karriere hier beenden." Allerdings räumte er auch ein, dass man dies "natürlich mit der Möglichkeit zu gewinnen" tun wolle.

Red Bull muss Verstappen also davon überzeugen, ihm diese Möglichkeit in den nächsten Jahren wieder bieten zu können.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Technik: Warum die Batterien jetzt eine Achillesferse sind
Mehr von
Ruben Zimmermann

FW48: Rettet eine B-Version die Williams-Saison nach der Pause?

Formel 1
Formel 1
FW48: Rettet eine B-Version die Williams-Saison nach der Pause?

Ex-Rivale: Michael Schumacher hatte beim Comeback nie eine faire Chance

Formel 1
Formel 1
Ex-Rivale: Michael Schumacher hatte beim Comeback nie eine faire Chance

Marc Surer exklusiv: Darum darf man Charles Leclerc nicht abschreiben

Formel 1
Formel 1
Marc Surer exklusiv: Darum darf man Charles Leclerc nicht abschreiben
Mehr von
Marc Surer

Vorteil weg: Erlebt Max Verstappen jetzt das Vettel-Schicksal?

Formel 1
Formel 1
Vorteil weg: Erlebt Max Verstappen jetzt das Vettel-Schicksal?

Aston-Martin-Krise: "Mir kommt das ein bisschen vor wie Toyota"

Formel 1
Formel 1
Aston-Martin-Krise: "Mir kommt das ein bisschen vor wie Toyota"

"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt

Formel 1
Formel 1
"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt
Mehr von
Red Bull

Isack Hadjar verrät: Max Verstappen gibt mir immer Tipps, wenn ich frage

Formel 1
Formel 1
Isack Hadjar verrät: Max Verstappen gibt mir immer Tipps, wenn ich frage

Ex-Weltmeister warnt: Red Bull "hat den Tiefpunkt noch nicht erreicht"

Formel 1
Formel 1
Ex-Weltmeister warnt: Red Bull "hat den Tiefpunkt noch nicht erreicht"

Was vom Österreich-Update bei Red Bull zu erwarten ist - und was nicht

Formel 1
Formel 1
Spielberg
Was vom Österreich-Update bei Red Bull zu erwarten ist - und was nicht

Aktuelle News

24h Spa 2026: Qualifying, Superpole und Rennen im kostenlosen Livestream

GTWC Endurance
24h Spa
24h Spa 2026: Qualifying, Superpole und Rennen im kostenlosen Livestream

Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Formel 1
Marc Surer: Darum sollte Mercedes Max Verstappen holen

Formel-1-Technik: Warum die Batterien jetzt eine Achillesferse sind

Formel 1
Formel-1-Technik: Warum die Batterien jetzt eine Achillesferse sind

Martin schlägt Alarm: "Sind weit von Ducati und vom Sieg entfernt"

MotoGP
Brünn
Martin schlägt Alarm: "Sind weit von Ducati und vom Sieg entfernt"