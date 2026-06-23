Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht

Formel 1
Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht

"Müssen sauberer werden”: Mick Schumacher nach P17 selbstkritisch

IndyCar
Elkhart Lake
"Müssen sauberer werden”: Mick Schumacher nach P17 selbstkritisch

Günther Steiner kritisiert FIA scharf: "Monaco war ein Debakel"

Formel 1
Günther Steiner kritisiert FIA scharf: "Monaco war ein Debakel"

Robert Kubica enthüllt trauriges Ferrari-Geheimnis

Formel 1
Robert Kubica enthüllt trauriges Ferrari-Geheimnis

Lewis Hamilton und Max Verstappen kritisieren explodierende Kart-Kosten

Formel 1
Lewis Hamilton und Max Verstappen kritisieren explodierende Kart-Kosten

Alpine-LMDh-Verkauf an BYD? "Haben mehr als einen Interessenten"

WEC
Alpine-LMDh-Verkauf an BYD? "Haben mehr als einen Interessenten"

"Carlos und Alex wollen ihre Zukunft hier"- Vowles bleibt gelassen

Formel 1
"Carlos und Alex wollen ihre Zukunft hier"- Vowles bleibt gelassen

Quartararo verzweifelt an V4-Yamaha: "Ich bin komplett verloren"

MotoGP
Brünn
Quartararo verzweifelt an V4-Yamaha: "Ich bin komplett verloren"
Reaktion
Formel 1

Marc Surer exklusiv: Darum darf man Charles Leclerc nicht abschreiben

Marc Surer ist der Meinung, dass Charles Leclerc auch weiterhin der schnellere Ferrari-Pilot ist - Allerdings müsse der Monegasse seine Fehlerquote reduzieren

Ruben Zimmermann Kevin Scheuren
Veröffentlicht:
Marc Surer exklusiv: Darum darf man Charles Leclerc nicht abschreiben

Charles Leclerc sah in den vergangenen beiden Rennen nicht die Zielflagge

Foto: LAT Images

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht
Mehr von
Ruben Zimmermann

Experte: Carlos Sainz sucht schon nach Alternativen zu Williams

Formel 1
Formel 1
Experte: Carlos Sainz sucht schon nach Alternativen zu Williams

Erster Experte fordert: Ferrari muss jetzt voll auf Lewis Hamilton setzen

Formel 1
Formel 1
Erster Experte fordert: Ferrari muss jetzt voll auf Lewis Hamilton setzen

Mercedes-Pannenserie: "Meiste Risikobereiche mittlerweile erkannt"

Formel 1
Formel 1
Mercedes-Pannenserie: "Meiste Risikobereiche mittlerweile erkannt"
Mehr von
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton und Max Verstappen kritisieren explodierende Kart-Kosten

Formel 1
Formel 1
Lewis Hamilton und Max Verstappen kritisieren explodierende Kart-Kosten

So wie Schumacher 1996? Hamilton-Sieg sorgt für Vergleiche

Formel 1
Formel 1
So wie Schumacher 1996? Hamilton-Sieg sorgt für Vergleiche

"Das wird Probleme geben" - Villeneuve über Hamilton und Leclerc

Formel 1
Formel 1
"Das wird Probleme geben" - Villeneuve über Hamilton und Leclerc
Mehr von
Ferrari

Ferrari-Teamchef bremst Titelhoffnung nach Debütsieg von Lewis Hamilton

Formel 1
Formel 1
Ferrari-Teamchef bremst Titelhoffnung nach Debütsieg von Lewis Hamilton

Ferrari: Zusätzlicher Schritt in Spielberg durch neues Benzin?

Formel 1
Formel 1
Ferrari: Zusätzlicher Schritt in Spielberg durch neues Benzin?

Ferrari-Durchbruch für Hamilton: "Ich hätte fast aufgegeben"

Formel 1
Formel 1
Ferrari-Durchbruch für Hamilton: "Ich hätte fast aufgegeben"

Aktuelle News

Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht

Formel 1
Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht

"Müssen sauberer werden”: Mick Schumacher nach P17 selbstkritisch

IndyCar
Elkhart Lake
"Müssen sauberer werden”: Mick Schumacher nach P17 selbstkritisch

Günther Steiner kritisiert FIA scharf: "Monaco war ein Debakel"

Formel 1
Günther Steiner kritisiert FIA scharf: "Monaco war ein Debakel"

Robert Kubica enthüllt trauriges Ferrari-Geheimnis

Formel 1
Robert Kubica enthüllt trauriges Ferrari-Geheimnis