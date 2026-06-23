Marc Surer exklusiv: Darum darf man Charles Leclerc nicht abschreiben
Marc Surer ist der Meinung, dass Charles Leclerc auch weiterhin der schnellere Ferrari-Pilot ist - Allerdings müsse der Monegasse seine Fehlerquote reduzieren
Charles Leclerc sah in den vergangenen beiden Rennen nicht die Zielflagge
Foto: LAT Images
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