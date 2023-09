Marko über "Wikipedia"-Aussage: "Vielleicht kann man Wolff das sagen ..."

Max Verstappen hat beim Grand Prix von Italien in Monza seinen zehnten Sieg hintereinander gefeiert und damit einen neuen Formel-1-Rekord aufgestellt. Ein Rekord, der von Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen spontan relativiert wurde: "Für mich wäre das nicht wichtig. Diese Zahlen sind etwas für Wikipedia, und das liest sowieso niemand."

Und immer dann, wenn Wolff in Richtung Red Bull stichelt, dauert es nicht lang, bis der Konter aus Salzburg kommt. Jetzt sagt Helmut Marko: "Vielleicht kann man dem Wolff das sagen, das ist das meistgelesene Medium überhaupt! So unbedeutend ist es auch nicht. Also wir sind froh und wir nehmen diese Rekorde mit."

Was der Red-Bull-Motorsportkonsulent im Interview mit ServusTV sagt, ist faktisch richtig: Wikipedia ist Stand August 2023 die siebtgrößte Website der Welt, vor WhatsApp, Amazon oder auch Pornhub, und weit vor den ersten hierzulande bekannten Medienplattformen, die nicht einmal in den Top 50 auftauchen.

Marko, der früher auch stets betont hat, dass ihn Rekorde eigentlich nicht interessieren, räumt ein, dass er seine Meinung inzwischen geändert hat: "Es ist ein Teil der Motivation. Und je mehr wir gewinnen, umso mehr Bedeutung bekommt das auch."

Selbst Verstappen, der sich bisher kaum für Statistiken interessiert hat, sei in Monza "relativ angespannt" gewesen, erklärt Marko: "Der Max hat ja anfangs gesagt, das interessiert ihn nicht so. Aber wenn man fragt, wer hat die meisten Polepositions ... Er weiß das alles im Detail. Dieser zehnte Sieg in Folge hat ihm sehr viel bedeutet."

Zumal es auch teamintern eine "gewisse Rivalität" gebe: "Der Ingenieur, der mit Vettel gearbeitet hat, und die Gruppe herum, die waren nicht ganz so begeistert, dass der Rekord gebrochen wird", grinst Marko. "Aber mit jedem Rekord kommt noch mehr Motivation, noch mehr Leidenschaft. Und das macht halt die Stärke von diesem Team aus, dass es da nicht um Geld oder sonstwas geht."

Mit Bildmaterial von ServusTV (Neumayr/Christian Leopold).