Martin Brundle: Lewis Hamilton kann auch zehnmal Weltmeister werden

Den siebten WM-Titel hat Lewis Hamilton so gut wie in der Tasche, und nicht wenige gehen davon aus, dass der Mercedes-Pilot dank der erneut verwendeten Autos 2021 auch einen achten Titel gewinnen wird. Doch wo ist für den Briten Schluss? Hat Hamilton irgendwann einmal genug und zieht sich zurück?

Daran glaubt sein Landsmann Martin Brundle nicht: "Ich kann mir vorstellen, dass Lewis zehn Titel anstrebt - und deutlich mehr als 100 Siege", sagt er gegenüber 'Sky Sports' und sieht Hamilton trotz seiner 35 Jahre noch nicht auf dem absteigenden Ast.

"Er hat einfach alle Zutaten, die aus ihm eine Siegesmaschine machen. Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass das verschwindet. Wenn überhaupt, dann nutzt er seine Erfahrung besser", urteilt Brundle. "Er hat alle Fähigkeiten, er arbeitet wirklich hart. Er ist 35, aber so alt scheint er nicht zu sein."

Für den Ex-Piloten sei es "ein Privileg" mitanzuschauen, wie gerade in der Formel 1 Geschichte geschrieben wird. Das habe schon von der ersten Kurve seines ersten Grand Prix an begonnen, als er in Melbourne frech den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso auf der Außenseite überholte. Das war der Beginn. Und das Ende? Offen.

Offen ist auch die Frage, wer denn nun der beste Fahrer aller Zeiten ist. Diese Diskussion wurde spätestens mit dem Übertreffen des Siegrekordes von Michael Schumacher neu entfacht. Doch Brundle sieht diese Frage pragmatisch: "Da kommt es auf Meinung an. Ich kann niemandem sagen, was er denken soll."

"Einige werden sagen Jackie Stewart, aber er wird Jim Clark sagen. Wenn du Stirling Moss fragst, wird er Fangio sagen", so Brundle. Er selbst hält Senna für den besten Fahrer, gegen den er selbst gefahren ist - gegen Hamilton ist er nie angetreten.

"Er ist mit Sicherheit der Beste seiner Ära - ohne Zweifel", ergänzt er. "Und wenn man eine Diskussion über den Besten aller Zeiten führt, dann muss man Lewis mit in die Diskussion reinnehmen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.