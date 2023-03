Martin Brundle: Vielleicht sollte Lando Norris McLaren verlassen

Audio-Player laden

McLaren-Pilot Lando Norris befindet sich aktuell in einer schwierigen Situation. Der Brite hat mit seinen Leistungen in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er zur Formel-1-Spitze gehört, doch ein Top-Auto wird er 2023 aller Voraussicht nach nicht haben. Der MCL60 ist aktuell wohl eher im hinteren Teil des Mittelfeldes anzutreffen, wobei das Team mit einem großen Update Ende April in Baku zurückschlagen will.

Für Norris geht es dennoch nicht vorwärts. 2020 war der Höhepunkt für McLaren mit Platz drei in der Konstrukteurswertung, seitdem geht es für das Team wieder rückwärts. Sky-Experte Martin Brundle empfiehlt seinen Landsmann daher, sich anderweitig umzuschauen.

"Ich möchte, dass alle zehn Teams um die Führung kämpfen, das ist mein Traum, und deshalb sehe ich es nicht gern, wenn McLaren zu kämpfen hat", sagt Brundle im 'Sky-Sports-F1-Podcast'. "Und Lando, ja, er hat die Zeit auf seiner Seite, aber die Jahre fangen an zu vergehen und er wird die gleichen Fragen stellen wie George [Russell], wie Lewis [Hamilton], wie Charles [Leclerc]."

Brundle: Diese Fragen muss Norris für sich beantworten

"Sie werden ihren Teams Dinge fragen, wie: 'Was machen wir jetzt? Sagt mir, wie ihr die Lücke zu Red Bull schließen wollt und wer wird das tun wird und warum? Woher kommen die Ressourcen? Und wie wirkt sich der Kostendeckel darauf aus?'"

"Das sind berechtigte Fragen eines Fahrers, und ich denke, wenn er nicht zu einem geeigneten Zeitpunkt die richtigen Antworten bekommt, dann - wenn er die Möglichkeit hat, in ein Auto einzusteigen, das aussieht wie ein Renn- oder Meisterschaftsauto -, dann muss er es nehmen", meint Brundle.

Norris' McLaren-Vertrag ohne Klauseln

Im Fall von Norris gibt es dabei aber ein Problem. Der Brite hat Anfang 2022 einen Vertrag bis Ende 2025 bei McLaren unterschrieben, der für beide Seiten keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Dies betonte Ex-Teamchef Andreas Seidl nach der Vertragsverlängerung.

"Das Schöne an dieser neuen Vereinbarung ist, dass es auf beiden Seiten keine Ausstiegsmöglichkeiten gibt, und das ist eine wichtige Botschaft, die wir auch dem Team vermitteln wollten", sagte Seidl damals.

Zudem wäre bei den Topteams für die kommende Saison eigentlich nur eine Option bei Mercedes möglich, denn beide Red-Bull- und Ferrari-Fahrer haben eine Vereinbarung bis mindestens Ende der kommenden Saison. Allerdings bietet aktuell aber nur das Weltmeisterteam ein Auto, mit dem man um die Meisterschaft fahren kann.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.