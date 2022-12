Masi ab 2023 neues Mitglied im Vorstand von Karting Australia

Audio-Player laden

Der ehemalige Formel-1-Renndirektor Michael Masi wurde zum Vorstandsmitglied von Karting Australia ernannt. Masi ist eine von zwei neuen Ernennungen, zusammen mit dem ehemaligen Mitglied Melissa Holzberger, die zuletzt im Jahr 2017 tätig war. Ihre jeweiligen Rollen werden offiziell am 1. Januar beginnen.

Masi und Holzberger werden neben dem Vorsitzenden Kevin Davis, Andrew Westacott, Rob Crawford, Samantha Reid, Garth Tander und John Reynolds in den Vorstand berufen. Alle Vorstandsmitglieder arbeiten auf ehrenamtlicher Basis.

Es ist die dritte administrative Aufgabe, die Masi seit seiner Rückkehr in seine Heimat Australien übernommen hat, neben seinen Positionen als Vorsitzender der Supercars Commission und als Mitglied des South Australian Motorsport Board.

"Michaels Erfahrung in der Welt des Motorsports in Australien und auf internationaler Ebene ist außergewöhnlich, und wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, der Einladung in den Vorstand zu folgen", kommentiert Davis die Ankunft von Masi.

"Melissa ist mit der Arbeitsweise von Karting Australia bestens vertraut. Sie bringt viel Fachwissen mit und wird unseren ohnehin hochkarätigen Vorstand weiter bereichern. Zwei so qualifizierte Personen wie Michael und Melissa zu begrüßen, bedeutet für Karting Australia zusätzliche Stärke, Stabilität und Erfahrung."

Im Rahmen der Bekanntgabe bestätigte Karting Australia auch, dass Nathan Murray sein Amt als Direktor Ende Dezember aufgrund persönlicher Verpflichtungen niederlegen wird. "Wir danken Nathan für sein Engagement und freuen uns, ihn noch viele Jahre als Teil unserer Karting-Community zu haben", so Davis.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.