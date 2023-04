Masi bei der Formel 1: Vereinigung einer "Familie, die getrennt war"

Audio-Player laden

Der Mann, der in der Formel-1-Saison 2021 beim Finale in Abu Dhabi für eine der umstrittensten WM-Entscheidungen in der Königsklasse sorgte, war in Australien erstmals seit dem entscheidenden Rennen wieder im Fahrerlager der Königsklasse unterwegs: Michael Masi. Der Australier, mittlerweile Vorsitzender der Supercars-Kommission, freut sich über das Wiedersehen mit alten Bekannten.

Da die australischen Supercars in Melbourne im Rahmenprogramm der Formel 1 starten, hatte Masi in seiner neuen Funktion in Down-Under alle Hände voll zu tun. Dennoch gelang es ihm, mit vielen alten Freunden aus seiner Zeit als Formel-1-Renndirektor zu sprechen. Seine Ära beim Automobil-Weltverband FIA, die nach dem Tod von Charlie Whiting begonnen hatte, endete mit der Kontroverse von Abu Dhabi, die half, Max Verstappen auf den letzten Metern zum Weltmeister zu machen.

Gegenüber unserer englischsprachigen Schwesterseite 'Motorsport.com' schwärmt er von seiner Zeit im Albert Park: "Es ist fantastisch, wieder als Gast bei der FIA und der Formel 1 zu sein. Es war großartig. Ich war als Vorsitzender der Supercars-Kommission hier, aber es war großartig, so viele gute Freunde zu treffen und so viele Leute wiederzusehen, darunter auch mein altes FIA-Team."

Obwohl er seinen Job nach dem Formel-1-Finale 2021 verloren hat, hatte Masi keinen Zweifel daran, in den Reihen der Königsklasse gut aufgenommen zu werden. "Nein, es war fantastisch", blickt er zurück. "Ich wurde von fast jedem, den ich getroffen habe, herzlich willkommen geheißen. Es war, als würde ich meine Familie wiedersehen, von der ich so lange getrennt war."

Der Verlierer des WM-Finales 2021, Lewis Hamilton, hatte keinen Gesprächsbedarf mit Masi, das machte der Brite in Diensten von Mercedes bei der Pressekonferenz am Donnerstag deutlich. "Ich konzentriere mich nur auf meine Zukunft", sagt er. "Ich konzentriere mich darauf, wieder zu gewinnen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Nach vorne blickt auch Masi, der nach seiner Entlassung bei der FIA gleich mehrere administrative Aufgaben in Australien übernommen hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.