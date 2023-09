Massa-Anwalt stellt klar: Es geht um den WM-Titel, nicht ums Geld!

Die Anfechtung des Resultats der Formel-1-Weltmeisterschaft 2008 durch Felipe Massa hat in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen gesorgt. Denn obwohl die Umstände der "Crashgate"-Kontroverse beim Großen Preis von Singapur 2008 für viele bereits Geschichte waren, sind sie nun wieder zu einem heißen Thema geworden.

Ein Interview, das der damalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone Anfang des Jahres gab und in dem er andeutete, dass FIA und FOM früh genug von dem absichtlichen Unfall von Nelson Piquet jun. wussten, um Maßnahmen zu ergreifen, bevor der Titel 2008 entschieden war - was sie seiner Meinung nach nicht taten, um einen "riesigen Skandal" zu vermeiden -, veranlasste Massa zu der Vermutung, dass mehr hinter dem Fall steckte, als ursprünglich vermutet.

Massas Überzeugung wurde durch Archivmaterial eines Interviews mit dem verstorbenen Formel-1-Rennleiter Charlie Whiting weiter gestärkt. In dem Video hatte Whiting enthüllt, dass er beim Großen Preis von Brasilien 2008 von Renaults Verschwörung zum Gewinn des Singapur-Grand-Prix erfuhr - bevor der Titel vergeben wurde.

Obwohl es allgemein anerkannt ist, dass die FIA-Statuten vorsehen, dass Weltmeisterschaften in diesem Stadium nicht gekippt werden können, teilen Massas Anwälte diese Meinung nicht.

Nachdem das formale rechtliche Verfahren nun eingeleitet wurde und Massas Vertreter auf eine Antwort von FIA und FOM bezüglich eines Aufforderungsschreibens warten, hat die globale Edition von Motorsport.com mit einem der Hauptakteure gesprochen, um die Hintergründe des Falles besser zu verstehen.

Bernardo Viana von der Anwaltskanzlei Vieira Rezende Advogados in Sao Paulo, die Massa in Brasilien vertritt, hat sich zu den Vorgängen geäußert und erklärt, warum das Team aus führenden Sportanwälten davon überzeugt ist, dass es einen Fall zu klären gibt.

Und einen Punkt stellt Viana ganz eindeutig klar: Bei Massas Klage geht es nicht darum, eine Entschädigung zu erhalten, weil er glaubt, FIA und FOM hätten nicht richtig gehandelt. Es geht darum, das Ergebnis der Meisterschaft zu ändern.

"Das Ziel ist es, die Trophäe nach Hause zu bringen", sagt er und betont: "Es geht nicht um Finanzen." Er erklärt: "Um dieses Ziel zu erreichen, werden mehrere Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielen ergriffen: einige, um Informationen zu erhalten, andere, um Aussagen zu erhalten."

"Wir wollen, dass alles, was 2008/2009 passiert ist, ans Licht kommt", betont er und verrät: "Wir sind ziemlich zuversichtlich, was die Beweise angeht, die wir haben, unbeschadet der zusätzlichen Beweise, nach denen wir suchen, und unbeschadet all dessen, was ans Licht kommen wird. Wir wissen, dass es noch mehr Informationen gibt, die noch nicht veröffentlicht wurden."

Anwälte sehen "einen aussichtsreichen Fall"

Die Entscheidung von Massa, einen Rechtsstreit über den Ausgang der Weltmeisterschaft 2008 zu beginnen, wurde nicht leichtfertig getroffen. Und wie Viana erklärt, wurde sie erst getroffen, nachdem sich viele führende Sportrechtsexperten einig waren, dass es einen Fall zu klären gibt.

"Wir haben ein hervorragendes juristisches Team aus vielen Bereichen und vielen Gerichtsbarkeiten zusammengestellt, um die Dinge zu analysieren", sagt er und erklärt: "Wir wollten zu dem Schluss kommen, ob es keinen Anspruch gibt oder ob es einen Anspruch gibt. Und wir glauben, dass wir einen aussichtsreichen Fall haben."

Zum Anwaltsteam von Massa gehört der weltweit anerkannte Sportrechtsexperte Nick de Marco, der bereits mehrere große internationale Sportverbände beraten und vertreten hat. Aber es gibt auch Vertreter mit einem breiten Spektrum an Fachkenntnissen, einschließlich Handels- und Gesellschaftsrechtsstreitigkeiten, sowie mehrere Gerichtsbarkeiten.

Weitere Mitglieder des Teams sind:

Michele Bernasconi Kendrah Potts Tony Perez Olivier Loizon Bernardo Viana Lucas Hermeto Richard Levett Daniel Levy

"Es sind viele, viele Anwälte beteiligt", erklärt Viana und betont: "Und sie sind die besten. Wenn Sie das Team sehen, wissen Sie, dass dies kein juristisches Abenteuer ist oder etwas, das völlig zufällig oder ohne Grundlage ist."

"Die Tatsache, dass wir weitermachen, zeigt eine Menge. Keiner von ihnen würde empfehlen, weiterzumachen, wenn sie nicht sicher wären, dass wir einen aussichtsreichen Fall haben", so Viana.

Warum die lange Zeit kein Argument ist

Eine der zentralen Fragen in Massas Fall ist, ob die FIA-Statuten eine Anfechtung einer früheren Meisterschaft zulassen oder nicht. Es ist seit langem bekannt, dass es ein strenges Zeitfenster gibt, in dem Rennergebnisse und Weltmeisterschaften angefochten werden können - selbst wenn neue Beweise ans Licht kommen.

Der Internationale Sportkodex der FIA besagt, dass das Recht, eine Überprüfung zu beantragen, 14 Kalendertage nach einem Wettbewerb und vier Tage vor dem Datum der FIA-Preisverleihung des jeweiligen Jahres erlischt.

Darüber hinaus ist das Rechtssystem der FIA eindeutig, dass die höchste Instanz für Entscheidungen das unabhängige Internationale Berufungsgericht ist - und dass alle an einer Meisterschaft beteiligten Personen zustimmen, sich daran zu halten.

Diese Vorschriften sind dem Anwaltsteam von Massa wohl bekannt, werden aber nicht als Hindernis für den Fall gewesen.

Ohne zu viel über die juristischen Argumente verraten zu wollen, die vorgebracht werden, sagt Viana: "Was ich im Moment sagen kann, ohne mich in die juristischen Formalitäten zu vertiefen, ist, dass vielleicht genau dieser Mangel an externer Kontrolle eines der Probleme sein könnte."

Viana sieht auch kein Problem darin, dass Ecclestone jetzt behauptet hat, er könne sich nicht mehr an sein jüngstes Interview erinnern, und auch nicht darin, dass der Tod von Whiting und dem damaligen FIA-Präsidenten Max Mosley bedeutet, dass sie nicht ins Kreuzverhör genommen werden können.

"Irrelevant", sagt Viana zu Ecclestones Behauptung, er habe vergessen, was er gesagt habe. Er stellt klar: "Wir sind ziemlich zuversichtlich mit den Beweisen, die wir haben. Mehr als das kann ich im Moment nicht sagen."

Wie könnte das Ergebnis des Rennens geändert werden?

Ein weiteres mögliches Problem im Fall Massa ist die Tatsache, dass die FIA-Untersuchung der Ereignisse von Singapur 2008, die im darauffolgenden Jahr stattfand, das Ergebnis des Rennens nicht verändert hat. Es ist also schwer zu beweisen, dass das Ergebnis anders ausgefallen wäre, wenn die FIA früher gehandelt hätte.

Und selbst wenn die FIA so weit gegangen wäre, Renault komplett vom Singapur-Grand-Prix auszuschließen und Fernando Alonso den Sieg abzuerkennen, wäre Massa damit nicht geholfen, da dies dem späteren Weltmeister Lewis Hamilton nur noch mehr Punkte bescheren würde.

Viana ist der Meinung, dass, wie Ecclestone in seinem Interview Anfang des Jahres angedeutet hat, die korrekte Reaktion darin hätte bestehen sollen, das Rennergebnis vollständig zu annullieren - oder jeden Aspekt des Ergebnisses zu streichen, der durch das Verhalten von Renault beeinflusst wurde.

"Wir gehen davon aus, dass das richtige Vorgehen die Annullierung des Rennens wäre, wie Bernie zugab und wovon er, Mosley und Whiting immer wussten, dass dies der Fall war", sagt er.

"Das war die richtige Herangehensweise an das Reglement. Und selbst wenn sie das Rennen nur teilweise annullieren wollten, sagen wir, das Rennen bis Runde 14 [als Piquet crashte] zählen würde, wäre Felipe nach dem damaligen Reglement ebenfalls Champion geworden."

"Er würde 50 Prozent der Punkte erhalten. Felipe wurde an diesem Tag um 10 Punkte beraubt, und er verlor die Meisterschaft um einen Punkt. Die Rechnung ist also ganz klar", findet Viana.

Massa zieht alleine in den Rechtsstreit

Massa ist mit seiner Klage derzeit auf sich allein gestellt, da das Ferrari-Team, für das er damals fuhr, sich nicht angeschlossen hat. Viana sagt, dass es für die Sache nicht entscheidend sei, dass Ferrari sich hinter die Geschehnisse stelle, da er erklärt, dass andere im Fahrerlager ihre Unterstützung privat zum Ausdruck gebracht hätten.

"Es gibt viele Leute, die sich nicht trauen, sich zu äußern, was meiner Meinung nach viel aussagt", erklärt er und betont: "Wir werden nicht darauf warten, dass Ferrari uns unterstützt, aber wir würden ihre Unterstützung natürlich begrüßen, weil sie den Titel mit uns verloren haben."

"Ich denke, die Tifosi haben ihre Meinung in Monza [mit einem Banner, auf dem Massa als Weltmeister 2008 bezeichnet wird] sehr deutlich gemacht. Felipe erhält viele Botschaften von den Tifosi, über soziale Medien und durch ehemalige Mitarbeiter, jedes Mal wenn er mit ihnen in Kontakt ist."

"Es ist nur natürlich, dass Ferrari das unterstützen wird, denn Felipe hat die 16. Fahrerweltmeisterschaft für Ferrari gewonnen. Aber natürlich werden wir darauf nicht warten, wir machen weiter, mit oder ohne [Ferrari]", so Viana.

Er stellt klar, dass es weder mit Hamilton noch mit seinen Vertretern Kontakt gegeben habe, dass aber das Vorgehen wegen des Ergebnisses von 2008 nicht gegen den Briten gerichtet sei.

"Felipe hat nichts gegen Hamilton, absolut nichts", versichert er und erklärt: "Dieser Fall richtet sich gegen das, was die vorherige Führung von FOM und FIA getan hat. Wir haben nichts gegen Hamilton."

Wie geht es nun weiter?

Massas Anwaltsteam wartet derzeit auf eine Antwort von FIA und FOM im Hinblick auf den Fall. Die ursprünglich für diesen Freitag gesetzte Frist für die Beantwortung der Fragen, bevor ein mögliches Gerichtsverfahren vor dem britischen High Court eingeleitet wird, wurde ausgesetzt, da die Diskussionen über einen realistischen Zeitrahmen fortgesetzt werden.

"Sie haben um mehr Zeit gebeten, und wir prüfen intern, ob wir ihnen in gutem Glauben mehr Zeit geben werden", sagt Viana und ergänzt: "Sie befinden sich noch innerhalb der Frist, die wir ihnen angeboten haben, und wir warten auf ihre Antwort. Wenn ihre Antwort angemessen ist und sie auf uns zukommen, um ein Gespräch zu führen, ist das in Ordnung."

"Wenn das nicht der Fall ist, wenn ihre Antwort nicht angemessen ist, werden wir einfach mit der rechtlichen Strategie weitermachen, die wir bereits haben", kündigt er an.

Die ganze Wahrheit soll "ans Licht kommen"

Viana hat auch seine Überzeugung bekräftigt, dass die Wahrheit über die Geschehnisse in den Jahren 2008 und 2009 im Rahmen des Prozesses ans Licht kommen wird.

"Sobald die Gerichtsverfahren abgeschlossen sind, wird es keine Verhandlungen in Hinterzimmern oder Gespräche mehr geben, die 2008 und 2009 von allen Beteiligten geführt wurden, die im Verborgenen bleiben", erklärte er.

"All das wird ans Licht kommen. Jeder, der den Sport, die Fans, Felipe, Brasilien oder Italien betrogen hat, oder jeder, der seinen gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten nicht nachgekommen ist, wird für alle sichtbar sein", so Viana.

Er stellt klar: "Jeder Stein wird umgedreht werden. Ich denke, die Aufdeckungen dieser Prozesse werden sehr interessant werden." FIA und FOM haben es bisher abgelehnt, sich zum Fall Massa zu äußern, solange das Verfahren läuft.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.