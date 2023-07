Master statt Formel 1: Ex-Williams-Pilot Nicholas Latifi ist jetzt Student

Statt Rennanzug mit Helm heißt es Hemd mit Kugelschreiber für Nicholas Latifi, der seine Rennfahrerkarriere vorerst auf Eis legt und stattdessen ab sofort einer akademischen Karriere nachgeht. Für das kommende Semester hat sich der 28-Jährige für einen Master an der London Business School eingeschrieben. "Business Administration" lautet das Fach, also eine Art BWL-Studium.

Nachdem er entschieden hatte, nicht für kurze Zeit in eine neue Rennkategorie zu wechseln, verriet der 61 fache Grand-Prix-Teilnehmer nun also die Pläne für seine Zukunft. Er wolle etwas ganz anderes machen.

In einem Instagram-Beitrag am Dienstag verriet Latifi, dass er 2023 damit verbracht hat, seine Karriereoptionen abzuwägen. Mit dem Ergebnis, sich komplett vom Rennsport zurückzuziehen, um zu studieren. "Ich habe sehr früh in diesem Jahr entschieden, dass ich keine Rennpläne für 2023 habe", schreibt er. "Es fühlte sich auf jeden Fall sehr seltsam an, nicht mehr dieselbe Routine zu haben, in der ich mehr als mein halbes Leben lang gelebt hatte.

"Da ich wusste, dass ich in diesem Jahr nicht mehr hinter dem Steuer eines Rennwagens sitzen würde, hatte ich natürlich begonnen, darüber nachzudenken, was für mich als Nächstes in Frage kommen könnte. Sei es nun der Rennsport oder etwas ganz anderes. Ich habe beschlossen, dass ich mir für die unmittelbare Zukunft etwas Zeit nehmen möchte, um einen anderen Weg einzuschlagen und mich auf eine andere Richtung zu konzentrieren."

Latifi bemerkt, dass es sich beim Studium auch um eine Herzensangelegenheit handelt: "Als ich aufwuchs, hatte ich immer ein großes Interesse an der Welt der Wirtschaft. Ich habe immer gesagt, dass ich auch an der Universität studiert hätte, wenn ich nicht Motorsport gemacht hätte. Ein MBA war immer etwas, das ich für die Zeit nach dem Rennsport ins Auge gefasst hatte, wenn auch erst in meinen 30ern und frühen 40ern der Fall gewesen wäre."

Nachdem er sich für ein MBA-Studium entschieden hatte, verbrachte Latifi viel Zeit mit der Suche nach dem besten Studienort. Obwohl Latifi viele Möglichkeiten gehabt hätte, in den Wettbewerb zurückzukehren, war er der Meinung, dass der Verlust seines Platzes in der Formel 1 nun die perfekte Gelegenheit sei, seine anderen beruflichen Interessen zu verfolgen.

Er fügt hinzu: "Diese Entscheidung mag für viele Leute überraschend sein. Der Wechsel in eine andere Rennkategorie wäre vielleicht der naheliegendste Schritt gewesen. Ich wusste jedoch, dass es irgendwann ein Leben nach dem Rennsport geben würde, und ich beschloss, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um mich darauf vorzubereiten."

Latifi stellt aber klar, dass er seinen Helm noch nicht sicher an den Nagel hängt: "Das ist nicht unbedingt ein Abschied für immer aus dem Rennsport", sagte er. "Rennsport ist mein Leben, seit ich 13 Jahre alt bin. Es ist immer noch etwas, das ich mit großer Leidenschaft betreibe. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass dieses Jahr der richtige Zeitpunkt war, um andere Wege in meinem Leben zu verfolgen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.