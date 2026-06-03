Mattia Binotto: Audi kann Rückstand beim Motor nicht vor 2028 aufholen

Mattia Binotto hat sehr klare Vorstellungen von Audis Zielen in der Formel 1 - vor allem langfristig. Das ist wichtig, weil es bedeutet, eine präzise Roadmap für die Schritte zu haben, die nötig sind, um aus Ambitionen einen konkreten Plan für den Weg an die Spitze zu machen.

In den vergangenen Monaten hat der Teamchef dies mehrfach bestätigt: Audis Ziel ist, 2030 um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Keine überstürzten Szenarien, sondern ein klar definierter Plan. Und in der Zwischenzeit?

Auch dafür hat Binotto gemeinsam mit dem Team und der Führungsebene der Marke einen Schritt-für-Schritt-Plan ausgearbeitet. Denn ein Team, das in der Formel 1 zu den kleinsten in Bezug auf Personal zählt, in einen Spitzenrennstall zu verwandeln, braucht Zeit. Es ist ein Prozess, der sich sowohl über Menschen als auch über Infrastruktur entwickelt.

"Wir haben das mit dem Team abgestimmt und besprochen, und so sehr wir uns ein Ziel für 2030 gesetzt haben, haben wir auch eine Roadmap dorthin sowie Ziele für 2026. Der erste Schritt ist, als Team konkurrenzfähig zu werden und vielleicht ein Herausforderer zu sein, und dann ein echter potenzieller Sieger", sagt Binotto im Podcast Beyond the Grid.

"2026 ist unsere erste Saison als Audi, und konkurrenzfähig zu werden ist im Grunde das, was wir uns als Ambition und Ziel für die Saison gesetzt haben. Es geht nicht um die Anzahl der Punkte, nicht um die Anzahl der Q3-Teilnahmen oder bestimmte Positionen in der Meisterschaft. Es geht um eine Veränderung der Mentalität", erklärt er.

Warum es laut Binotto auf die "Mentalität" ankommt

Das ist einer der zentralen Punkte, die Binotto hervorhebt. Ein Team auf Weltmeisterschaftsniveau aufzubauen erfordert mehr als erstklassige Anlagen und hochqualifizierte Ingenieure. Es braucht auch eine Siegermentalität.

Da ist es nur logisch, dass ein Team, das bisher im hinteren Mittelfeld mit begrenztem Budget gekämpft hat, auch in dieser Hinsicht einen großen Schritt nach vorne machen muss.

"Konkurrenzfähig zu werden bedeutet, dass jeder Einzelne im Team versteht, was es heißt zu konkurrieren und Audi zu sein. Nicht mehr, wie wir zuvor gesagt haben, sich mit der Teilnahme zufriedenzugeben, sondern nichts unversucht zu lassen, sich weiterzuentwickeln, die Messlatte höher zu legen und die Herausforderung zu steigern, um von Rennen zu Rennen besser zu werden."

"Ich wäre sehr zufrieden, wenn diese Mentalität am Ende der Saison nicht nur für uns selbst offensichtlich ist, sondern auch aus Sicht der Fans oder der Medien, wenn sie die Transformation eines Teams sehen, bei dem am Saisonende jeder erkennt: Audi ist angekommen und wird ernst", so Binotto.

Die Arbeit ist vielschichtig, aber miteinander verknüpft. Spitzeningenieure von anderen Teams anzuwerben, die bereits gewonnen haben, kann diesen Prozess zweifellos stärken.

Deshalb wurde vor seinem Weggang beispielsweise Jonathan Wheatley ausgewählt, um das Team zu führen: nicht nur wegen seiner Kenntnis der Regularien und der besten Ingenieure im Fahrerlager, sondern auch wegen der Siegermentalität, die er bei Red Bull entwickelt hat.

Hat Audi wirklich ein besseres Chassis als Red Bull?

Es ist kein Zufall, dass Audi eine Fabrik in England eröffnet hat, um neues Personal anzuziehen, während gleichzeitig daran gearbeitet wird, die Anlagen in Hinwil auszubauen, um die neuen Mitarbeiter in der Schweiz unterzubringen.

Besonders interessant ist jedoch der Standort Hinwil selbst, denn dort, in der ehemaligen Sauber-Fabrik, werden Chassis und Aerodynamik des Autos entwickelt, während die Powerunit in Neuburg in Deutschland konstruiert wird.

Zum Saisonstart sprach Binotto über die Stärken und Schwächen des R26 und erklärte, dass Audi laut Datenanalyse und GPS-Schätzungen das viertbeste Chassis im Feld hat, vermutlich hinter Ferrari, Mercedes und McLaren, während Red Bull weiter zurückliegt, aber den zweitbesten Motor zugeschrieben bekommt.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Chassis", betont Binotto und erklärt: "Das bestätigen nicht nur die GPS-Telemetrieanalysen, sondern auch die Fahrer. Vor allem haben wir eine gute Korrelation zwischen Windkanal und Simulator erreicht. Das war aus ingenieurtechnischer Sicht der wichtigste Punkt. Auch in unseren Prozessen und Methoden haben wir einen Schritt nach vorne gemacht."

"Ich denke, unser Auto ist in den Kurven ziemlich schnell. Wir glauben, dass wir vielleicht sogar das viertbeste Team in Bezug auf das Chassis sind, was für ein Ex-Sauber-Team ein herausragendes Ergebnis ist. Das zeigt, dass die aktuelle Dynamik in Hinwil in Bezug auf Organisation, Personal und Entwicklung funktioniert. Ich sehe auch die Fortschritte, die wir bereits während der Saison 2026 im Windkanal erzielen."

Diese Einschätzung bestätigt erneut, wie Binotto bereits mehrfach betont hat, dass Audi auf der Seite der Powerunit noch Rückstand hat, was dazu führen sollte, dass man durch ADUO in Zukunft in diesem Bereich nachbessern darf.

Darum sind 2027 keine größeren Sprünge möglich

Betrachtet man das Gesamtbild, ist die eigentliche Überraschung nicht, dass Audi hier hinter den erfahreneren Herstellern liegt (schließlich ist es Audis erster Formel-1-Motor), sondern vielmehr, dass Red Bull Powertrains auf Anhieb eine so konkurrenzfähige Einheit entwickelt hat.

Mit einer soliden Basis beim Chassis, bei dem es dennoch weiterhin Verbesserungspotenzial im Vergleich zu den Topteams gibt, besteht das Ziel darin, bei der Powerunit einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen.

Binotto hält es für unrealistisch, die Lücke bereits 2027 zu schließen, weshalb 2028 als deutlich glaubwürdigeres Ziel gilt, unabhängig davon, wie sich die Regeln entwickeln. Dabei geht es nicht nur um reine Leistung, sondern auch um Fahrbarkeit. Dabei handelt es sich um zwei Aspekte, die perfekt zusammenarbeiten müssen.

"Auf unserem Weg zu 2030 wird der nächste echte Schritt 2028 erfolgen, denn um Siege, Podestplätze und gute Ergebnisse zu erzielen, braucht man auch ein großartiges Auto. Es geht nicht nur um Infrastruktur oder Teamgröße. Man braucht ein starkes Gesamtpaket", erklärt Binotto.

"Wenn wir unsere Abstände zu den Topteams heute messen, ist die größte Lücke wahrscheinlich bei der Performance der Powerunit, ihrer Steuerung und Fahrbarkeit, wo wir glauben, dass ein signifikanter Schritt notwendig ist, um aufzuschließen."

"Wenn es um die Powerunit geht, ist der Zeitbedarf immer größer. Die Entwicklungszeit für einen Motor ist länger als für die Aerodynamik. Deshalb sage ich, dass der nächste große Schritt kein kurzfristiger sein kann, weil wir die Hardware des Motors ändern müssen."

"Um unseren aktuellen Motor auf das Niveau der Konkurrenz zu bringen, glauben wir, dass das nicht bis 2027 möglich ist, sondern erst 2028", so Binotto.