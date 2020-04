Mattia Binotto: Darum schätzt Ferrari Sebastian Vettel so sehr

"Seb ist ein aufrichtiger und ehrlicher Mensch", sagt Mattia Binotto. Und diese Eigenschaft kommt gut an bei Ferrari. Man wisse, was man am viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel habe, betont der Teamchef. Noch aber ist nicht geklärt, ob Vettel seine Formel-1-Karriere über die Saison 2020 hinaus bei Ferrari fortsetzen wird.

Gerade seine Aufrichtigkeit könnte Vettel jedoch einen Neuvertrag bescheren. Binotto jedenfalls sagt bei 'Sky': "Er liebt seine Arbeit. Das ist einer der Gründe, weshalb wir ihn bei Ferrari so schätzen."

Derzeit aber beschränkt sich die Arbeit von Vettel, Binotto und Ferrari darauf, abzuwarten. Die Coronavirus-Krise hat auch die Formel 1 voll im Griff.

Ob gerade Vettel die Zwangspause ungelegen kommt, wo er noch dazu eine unklare Zukunft vor sich habe? Binotto verneint: "Ich glaube, diese Unterbrechung spielt keinem Fahrer in die Karten."

"Jeder einzelne von ihnen liebt den Motorsport. Das ist ein Teil ihres Lebens. Und ich weiß: Sebastian vermisst die Normalität. Er vermisst es, Rennen zu fahren. Er wäre gerne so schnell wie möglich wieder aktiv. Doch das muss warten, bis wieder Normalität eingekehrt ist, wann auch immer das sein wird."

Wie aus dem modifizierten Formel-1-Rennkalender 2020 hervorgeht, wäre der frühestmögliche Zeitpunkt für ein Comeback der Weltmeisterschaft der 28. Juni, dann mit dem Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet als Auftaktrennen. Aktuelle Informationen zu Absagen und Verschiebungen in unserem Coronavirus-Ticker abrufen!

