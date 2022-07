Mattia Binotto nach Pole: Carlos Sainz hat aus Kanada seine Lehren gezogen

Audio-Player laden

Laut Ferrari-Teamchef Mattia Binotto konnte Carlos Sainz bei seiner Fahrt zur ersten Poleposition seiner Karriere von den Vorkommnissen vor zwei Wochen in Kanada profitieren, als der Spanier unter ebenfalls nassen Bedingungen in der entscheidenden Q3-Runde einen Fehler machte und damit möglicherweise die Pole verspielte.

"Es waren sehr ähnliche Bedingungen und ich denke, dass er aus dem Qualifying in Kanada seine Lehren gezogen hat. Er ist ein guter Lerner und er zeigt, dass er sich stetig verbessert", sagt Binotto.

"Es ist sehr verdient und ich denke, er fühlt sich immer wohler im Auto. Das war auch in Kanada so, obwohl das Qualifying dort nicht so berauschend war. Heute ist er aber ruhig und geduldig geblieben in diesen schwierigen Bedingungen und hat zum richtigen Moment zugeschlagen."

"Kanada war sehr wichtig für ihn, sowohl das Rennen als auch das Qualifying. Er hat reflektiert, was er in der Qualifikation falsch gemacht hat und warum er dort die Pole, trotz des vorhandenen Potenzials nicht holen konnte. Er ist dieses Mal ruhig geblieben und hat nicht überreagiert", erklärt der Ferrari-Teamchef.

Anhand von Max Verstappens Pace unter trockenen Bedingungen im dritten Freien Training und in der Rennsimulation am Freitag dürfte es für Sainz jedoch schwierig werden, den Niederländer hinter sich zu halten. Binotto bleibt für das Rennen positiv gestimmt, ist sich dieser Tatsache jedoch bewusst.

"Im Trockenen war Max sehr schnell und wir lagen etwas zurück. Daher kann das Rennen ein ganz anderes Bild abgeben als das Qualifying, aber in Silverstone unter solch schwierigen Bedingungen auf Platz eins und drei zu stehen ist ein großartiges Resultat. Das zeigt, dass die Kombination aus Fahrer, Team und Auto konkurrenzfähig ist."

