Mattia Binotto: Warum sich die Autos frühestens 2023 angleichen werden

Schon lange waren die Formel-1-Autos nicht mehr so unterschiedlich in ihren Fahrzeugkonzepten wie in der Saison 2022, nachdem alle Teams infolge des neuen technischen Reglements mit einem weißen Blatt Papier anfangen mussten.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist überrascht, dass die Autos so verschieden sind: "Ich finde es toll, dass es so viele verschiedene Autos gibt, was so nicht zu erwarten war. Die Regeln sind ziemlich streng, vor allem beim Unterboden, weshalb ich ähnlichere Autos erwartet hätte."

Die große Frage ist, welches Fahrzeugdesign sich als das Überlegene durchsetzen und damit von den Teams kopiert werden wird. Eine Angleichung wird laut Binotto jedoch frühestens in der nächsten Saison stattfinden, da "die Budgetobergrenze keine großen Entwicklungen erlaubt".

"Zudem muss man erst einmal das eigene Auto verstehen, was daran gut ist und was nicht", fügt Binotto hinzu. "Vielleicht werden wir nächstes Jahr ähnlichere Autos sehen, aber ich glaube nicht, dass sich die Autos während dieser Saison angleichen werden."

Neben der Budgetobergrenze kommt für die Top-Teams auch die Handicapregel bei der Aerodynamik erschwerend hinzu, welche den erfolgreichen Konstrukteuren deutlich weniger Windkanalzeit als den kleineren Teams zusagt. Somit wird das Entwicklungstempo signifikant langsamer sein, als in der Vergangenheit.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.