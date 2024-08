Max, Max, Max! David Coulthard über seine Top-3-Red-Bull-Fahrer

In einem Interview mit der niederländischen Edition von Motorsport.com sprach der ehemalige Formel-1-Fahrer und heutige Experte David Coulthard über seine persönlichen Top-3-Fahrer der Red-Bull-Geschichte. Mit einem breiten Lächeln eröffnete Coulthard seine Liste auf eine humorvolle Weise: "Es wäre Max, Max, Max!"

Coulthard fuhr von 2005 bis 2008 selbst für das Red-Bull-Racing-Team, das in seiner 20-jährigen Geschichte mittlerweile zwölf Fahrer beschäftigt hat. Auf dem Papier ist aber noch Sebastian Vettel mit seinen vier WM-Titeln der erfolgreichste Fahrer des Teams, doch Max Verstappen könnte in dieser Saison in Sachen Weltmeisterschaften gleichziehen.

Coulthard erklärt, dass man Sebastian Vettel nichts von seinen vier Weltmeistertiteln wegnehmen könne. Allerdings hebt er hervor, dass der Deutsche am Ende seiner Karriere bei Ferrari und Aston Martin nicht mehr so stark war wie in den Jahren, als er die Weltmeisterschaften gewann. Der Schotte zieht hierbei auch einen Vergleich zu Michael Schumacher.

"Jeder hat seinen Moment", so Coulthard. "Seb kann man seine vier Weltmeistertitel nicht absprechen, aber wenn man seine Karriere als Ganzes betrachtet, war Seb am Ende seiner Karriere nicht mehr so beeindruckend wie zu der Zeit, als er die Weltmeisterschaften gewann. Schauen Sie sich Michael Schumacher bei Mercedes an, er war nicht so beeindruckend wie zu seiner Zeit bei Ferrari. Jeder hat also seine Zeit."

Coulthard sieht Webber vor Ricciardo

Auf die Frage nach seiner Rangliste der besten Red-Bull-Fahrer, antwortet er: "Ich kann mich nicht an alle Red-Bull-Fahrer erinnern, aber ich denke, es ist offensichtlich, dass Max an erster Stelle steht. Zweiter wäre Seb mit seinen vier Weltmeistertiteln. Auf Platz drei würde ich Mark Webber vor Daniel Ricciardo sehen, weil er einfach ein männlicherer Mann ist, während Daniel in dieser Hinsicht eher wie ein Junge wirkt."

Coulthards Einschätzung geht auch mit der Statistik der Grand-Prix-Siege für Red Bull einher. Max Verstappen gewann bisher 61 Mal für das österreichische Team, während Sebastian Vettel auf 38 Siege kommt. Mark Webber konnte neun Siege für Red Bull einfahren, womit er zwei mehr hat als Landsmann Daniel Ricciardo hat.