Max Verstappen an seine Fans: "Betrinkt euch nicht zu sehr!"

Es ist jetzt ein Jahr her, dass die "Orange Army" beim Formel-1-Rennen in Spielberg in ein schlechtes Licht gerückt wurde. Die so stimmungsvollen Fans von Max Verstappen hatten es beim Red-Bull-Heimspiel 2022 übertrieben: Mehrere Besucher hatten Provokationen, Beleidigungen, sexuelle Belästigung und sogar Übergriffe gemeldet.

Insbesondere junge Frauen, aber auch Fans von anderen Fahrern haben sich neben der orangefarbenen Masse nicht mehr sicher gefühlt. "Vor allem wenn wir an einen so schönen Ort kommen, war es sehr traurig zu hören, was im Vorjahr passiert ist", sagt Lewis Hamilton, der hofft, dass es nicht zu einer Wiederholung der Vorfälle kommen wird.

"Ich weiß, dass die Formel 1 einige Maßnahmen ergriffen hat, aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass noch etwas getan werden muss", so der Mercedes-Pilot, der befürchtet, dass "potenziell die gleiche Gruppe an Leuten" wieder auftauchen könnte.

"Wir müssen einfach eine klare Haltung einnehmen, wie wir von den Menschen erwarten, dass sie sich in diesem Raum verhalten, und zwar inklusiv und für jeden. Ich hoffe, dass das letzte Jahr eine einmalige Sache war, und drücke die Daumen", sagt er.

Verstappens Rat: Betrinkt euch nicht zu sehr!

Auch Max Verstappen selbst hatte das Verhalten verurteilt und hat ein Jahr später einen Rat für seine Fans: "Betrinkt euch nicht zu sehr! Schaut euch einfach das Rennen an und habt Spaß."

Auch an diesem Wochenende werden wieder zahlreiche Fans der "Orange Army" in Spielberg erwartet, die die Tribünen in knalliges Orange tauchen werden und das Rennen zu einer Art Heimspiel für Verstappen machen werden - und das nicht nur, weil er am Red-Bull-Ring für Red Bull fährt.

"Es wird schön sein, sie zu sehen", sagt er Niederländer. "Es ist immer schön, die Farbe Orange neben der Strecke zu sehen."

Für den Weltmeister ist das Erlebnis in Spielberg ohnehin ein ganz Besonderes: "Auf jeder Tribüne kannst du hier viel von der Strecke sehen, und das macht sie einzigartig", so Verstappen.

Erstes Spielberg-Rennen ohne Mateschitz

Für Red Bull ist das Wochenende ohnehin noch einmal ein besonderes: Nicht nur, dass man nach dem Erfolg von Kanada mit 100 Siegen auftaucht, es ist auch das erste Heimspiel nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz.

Das versucht Verstappen aber pragmatisch zu sehen: "Wir hatten schon einige Grands Prix ohne Dietrich an unserer Seite, und man muss sich dem stellen, man muss damit umgehen", sagt er.

"Aber wir fahren auch, um ihn stolz zu machen und sein Erbe weiterzuführen. Wir kommen also gerne hierher, zu unserem Heim-Grand-Prix, und wir wollen auf jeden Fall gewinnen."

Die Chancen dafür dürften ganz gut stehen: Viermal hat Verstappen schon in Spielberg gewinnen können, zudem ist Red Bull in dieser Saison noch gänzlich unbesiegt. Trotzdem warnt Verstappen: "Es ist ein Sprintwochenende, von daher können viele Dinge gut oder schlecht laufen."

"Es ist immer sehr hektisch, und wir werden es einfach am Sonntag herausfinden", sagt er. "Wir können jetzt darüber spekulieren, aber wissen werden wir es am Sonntag."

