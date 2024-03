Max Verstappen: Andere haben auf eine Runde mehr Leistung

Für das Rennen am Samstag gilt Max Verstappen auf jeden Fall als der große Favorit, doch kann die Konkurrenz vielleicht im Qualifying einen Durchmarsch verhindern? Auf dem Longrun scheint der Weltmeister auch in Dschidda kaum zu schlagen zu sein, das ist die Erkenntnis des Trainingsdonnerstags in Saudi-Arabien (Formel 1 2024 live im Ticker).

Denn da war Verstappen heute eine Klasse für sich. Bei seinem Longrun auf dem Medium-Reifen konnte er als einziger Fahrer niedrige 1:34er-Zeiten halten - alle anderen verloren durchschnittlich fast eine halbe Sekunde auf den Niederländer.

"Die Trainingssessions heute waren insgesamt ziemlich gut, und die Pace hat sowohl auf den Longruns als auch auf den Shortruns gestimmt", sagt er. "Insgesamt haben wir eine Menge gelernt", so der Auftaktsieger, der seinen Erfolg aus dem Vorjahr hier wiederholen möchte.

Trotzdem hatte auch Verstappen während der Session mit seiner Balance zu kämpfen und war vor allem in der letzten Kurve nicht mit seinem RB20 zufrieden. "Ich habe überhaupt keinen Grip im Auto", funkte er zwischenzeitlich. "Ich kann den Speed nicht mit um den Scheitelpunkt nehmen. Entweder möchten die Vorderreifen nach außen oder mir fehlt einfach Grip."

Das ist aber nichts, was Red Bull bis zum Freitag nicht in den Griff bekommen könnte.

Ein wenig Arbeit hat das Team auch über eine Runde noch, denn hinter Fernando Alonso und George Russell war Verstappen mit 0,331 Sekunden Rückstand nur der Drittschnellste. "Es gibt immer Dinge, die man auf einer Runde besser machen kann", sagt er und glaubt, dass es am Freitag schwierig werden könnte.

"Wir wissen, dass einige andere Teams auf einer Runde etwas mehr Leistung haben, also werden wir uns die Daten ansehen und versuchen, unsere Performance zu verbessern und so viel wie möglich daraus zu ziehen", sagt er.

Aber: "Mit Blick auf das Qualifying habe ich ein gutes Gefühl. Es wird eng werden, aber wir sind mit unserer heutigen Leistung zufrieden und freuen uns auf morgen."

Teamkollege Sergio Perez, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils auf die Poleposition gefahren war, wurde in der Zeitentabelle Fünfter (+0,473). Er sagt: "Ich denke, wir sind mit dem Auto und der Leistung in einer guten Position, es war ein sehr positiver Donnerstag."

"Wir müssen nur noch etwas Feintuning betreiben, aber ich bin zufrieden mit dem Fenster, in dem wir das Auto haben. Wir wissen, was wir für morgen brauchen. Wir haben eine sehr gute Vorstellung davon, wie wir das Auto schneller machen können, und wenn uns das gelingt, wird es im Longrun und im Qualifying von Vorteil sein", so der Mexikaner.

"Mit dem heutigen Tag bin ich sehr zufrieden. Jetzt gilt es, im Qualifying alles zusammenzubringen. Das wird das Hauptziel sein, und wir werden sehen, was wir erreichen können. Sektor eins ist superschnell und kann furchterregend sein, wenn man dort in Verkehr gerät, also brauchen wir morgen ein paar saubere Runden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.