Max Verstappen auf P3: Podestplätze für Red Bull jetzt immer möglich?

Nach dem dritten Platz von Max Verstappen beim Grand Prix von Belgien zeigt sich Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies äußerst zuversichtlich: "Wir wissen, dass das Auto an jedem Rennwochenende auf das Podest fahren kann", so seine Worte nach dem Rennen bei Sky Sport F1.

Das 300. Podium in der Geschichte des Rennstalls hätte sogar noch ein Stück besser ausfallen können. Schließlich profitierte Ferrari-Pilot Charles Leclerc von einem virtuellen Safety-Car und zog dadurch unter anderem am viermaligen Weltmeister vorbei.

An einen Rennsieg war aber, so die Einschätzung des Teams aus Milton Keynes, nicht zu denken. "Kimi war heute in einer eigenen Liga", betont Mekies. "Er war immer ein Stück schneller."

Verstappen selbst zeigt sich nach dem Rennen ebenso zufrieden und bestätigt, dass das Ergebnis am Rennsonntag durchaus besser war, als ursprünglich erwartet. "Ich habe im Rennen alles gegeben", so seine Worte.

"Der erste Stint war nicht schlecht. Der zweite Stint war dafür etwas schwieriger, und ich denke, ich und Kimi hatten mit dem VSC einfach kein Glück. Daher glaube ich, dass ein Podium für uns heute ein wirklich gutes Resultat darstellt. Ich habe alles gegeben und denke, P3 ist wirklich gut."

Im zweiten Stint hatte Verstappen neben dem virtuellen Safety-Car auch mit seinem RB22 zu kämpfen. "Die Balance war während [des zweiten Stints] nicht da, wo ich sie haben wollte", erklärt der viermalige Weltmeister.

Nach dem ersten Stint auf den Mediums entschied sich der Red-Bull-Pilot im zweiten Stint für die harten Reifen. "In der ersten Hälfte [des Stints] habe ich daher zu viel Zeit verloren."

Teamchef Mekies lobt am Sky-Mikrofon zudem die Pace von Isack Hadjar: "Das war bisher sein stärkstes Rennen", betont der 49-Jährige. "Von ganz hinten auf P6! Seine Pace war großartig!"

Des Weiteren betrachtet Mekies die Aufholjagd seines Schützlings auf der Ardennen-Achterbahn als weitere Bestätigung für den Aufwärtstrend der Roten Bullen.