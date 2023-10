Max Verstappen auf Rekordjagd: Vettels 53 Siege - und dann?

Max Verstappen ist in der Formel-1-Saison 2023 auf Rekordjagd. Der Niederländer hat bereits einen neuen Bestwert für die meisten Siege in Serie aufgestellt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er seinen im vergangenen Jahr aufgestellten Punkte- und Siegrekord knackt. Doch auch in der ewigen Siegerliste hat sich Verstappen nun weit nach oben gearbeitet.

Mit 49 Grand-Prix-Siegen liegt er mittlerweile auf Rang 5, wobei er in diesem Jahr schon an Ayrton Senna vorbeiziehen konnte. Die Plätze 4 mit Alain Prost (51 Siege) und 3 mit Sebastian Vettel (53 Siege) liegen in Schlagdistanz und Verstappen könnte noch am Ende dieses Jahres den 3. Rang in der ewigen Siegerliste übernehmen. Nur noch Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) würden noch vor dem Niederländer liegen.

"Natürlich will ich so viel wie möglich gewinnen", sagt der frischgebackene dreimalige Formel-1-Weltmeister. "Ich weiß, dass der Abstand zwischen dem 3. und 2. Platz ziemlich groß ist. Ich hoffe also, dass ich in meiner Karriere vielleicht irgendwo in der Mitte landen werde. Das wäre schön."

Verstappen Ende des Reglements mit über 80 Grand-Prix-Siegen?

"Aber ich weiß nicht, es hängt viel davon ab, was in den nächsten Rennen und auch in den nächsten Jahren passieren wird. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich genieße den Moment, und ich denke, das ist auch sehr wichtig", so Verstappen.

"Ich habe mehr erreicht, als ich mir je hätte träumen lassen oder als ich mir in der Formel 1 je hätte vornehmen können. Ich genieße also den Moment. Wir werden sehen, wo wir am Ende landen, aber es ist schon jetzt viel mehr, als ich je zu erreichen glaubte. Es ist also perfekt."

2022 konnte Verstappen 15 Rennsiege einfahren, in der aktuellen Saison steht er mittlerweile bei 14, obwohl noch 5 Rennen zu fahren sind. Bei seiner aktuellen Siegesrate und der Tatsachen, dass der Rennkalender immer voller wird und Red Bull mit den Ground-Effect-Regeln, die noch bis Ende 2025 halten, einen Wissensvorsprung hat, scheinen insgesamt 75 bis 85 Grand-Prix-Siege bis zum Ende des aktuellen Reglements nicht außer Reichweite zu sein.

Verstappens Karriere: Hamilton- oder Vettel-Weg?

Und dann wäre Verstappen gerade einmal 28 Jahre alt. Im Vergleich dazu: Mit einem Alter von 29 Jahren im Jahr 2014 fing die Titelflut für Lewis Hamilton bei Mercedes gerade erst einmal an. Im Zeitraum von 2014 bis 2021 konnte der Brite ganze sechs Titel holen und 81 Grand-Prix-Siege verbuchen. Steht Max Verstappen also erst am Anfang?

Und dass das noch junge Alter keine Garantie für fortwährenden Erfolg ist, beweist die Karriere von Sebastian Vettel. Mit gerade einmal 26 Jahren war der Heppenheimer bereits viermaliger Formel-1-Weltmeister bei 39 Grand-Prix-Siegen nach der Saison 2013. In den kommenden 9 Formel-1-Saisons sollten jedoch nur 14 weitere Siege und kein Titel mehr dazukommen, ehe Vettel Ende 2022 mit 35 Jahren seine Karriere beendete.

Verstappen: Irgendwann wird Motivation nachlassen

Verstappen ist sich auch bewusst, dass irgendwann ein Moment in seiner Karriere kommen wird, wo der Hunger auf Erfolg nicht mehr so ausgeprägt sein und die Bereitschaft, die Extra-Meile zu gehen nachlassen wird: "Sicherlich, ich denke, das ist normal", sagt er. "Natürlich bin ich noch sehr jung, aber ich glaube, irgendwann hat man die Nase voll."

"Ich glaube, das hat jeder irgendwann, und wenn man merkt, dass der Körper bei manchen Sportarten nicht mehr mitmacht, dann muss man das akzeptieren. Und dann muss man sich in gewisser Weise zurückziehen, aber irgendwann möchte man vielleicht andere Sachen machen oder weniger Rennen fahren, ganz klar. Aber nicht jetzt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.