Max Verstappen beweist im Suzuka-Qualifying: 1:28 geht doch!

Die Red-Bull-Niederlage in Singapur bleibt offenbar eine einmalige Sache. Denn im Qualifying zum Grand Prix von Japan in Suzuka hat Max Verstappen eindrucksvoll zurückgeschlagen und sich die Poleposition gesichert. Mit einer Bestzeit von 1:28.877 Minuten verwies er die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris auf die Plätze 3 und 4.

Verstappen legte schon im ersten Q3-Run eine beeindruckende Referenzzeit vor: 1:29.012 Minuten. Damit lag er vor dem großen Finale 0,446 Sekunden vor Piastri und 0,481 Sekunden vor Norris. Doch das war ihm noch nicht genug: Verstappen legte im zweiten Run noch einmal zu und steigerte sich um weitere 0,135 Sekunden.

Eine außergewöhnliche Runde, mit der sein Teamkollege nicht einmal ansatzweise hinholen konnte. Er habe es ja gesagt, dass eine 1:28er-Zeit möglich sei, meinte Verstappen am Boxenfunk und grinste unterm Helm: "Dieser erste Sektor hat wirklich Spaß gemacht!"

Das schafften die McLaren-Fahrer nicht, konnten ihre Positionen aber dennoch behaupten. Vor Charles Leclerc (Ferrari/+0,665), Sergio Perez (Red Bull/+0,773), Carlos Sainz (Ferrari/+0,973), Lewis Hamilton (Mercedes/+1,031), George Russell (Mercedes/+1,342), Yuki Tsunoda (AlphaTauri/+1,426) und Fernando Alonso (Aston Martin/+1,683).

Wie kam es zum Crash von Logan Sargeant in Q1?

Neu Minuten vor Ende der Session gab's rote Flaggen. Logan Sargeant stand ausgangs der letzten Kurve im Kiesbett. Die Wiederholung zeigte: Sargeant war ausgangs der Schikane zu schnell, kam ins Übersteuern, ging aber nicht schnell genug vom Gas und verlor daher die Kontrolle über seinen Williams.

Für den Amerikaner, dessen Formel-1-Cockpit 2024 nicht gesichert ist, in der aktuellen Situation keine gute Nachricht. Zumal er an dem Crash selbst schuld war. ORF-Experte Alexander Wurz analysiert: "Dass er es im ersten Run so überaggressiv probiert ... Damit hat er sich keinen Gefallen getan. Er hatte ziemlich lang Übersteuern und hätte es mit dem Gasfuß selbst einfangen können."

Laut Wurz sei Sargeant in der Situation einfach zu aggressiv gefahren: "Da hat er zu viel Kaffee getrunken! Er geht leicht vom Gas, denkt sich dann, nein, das mache ich jetzt nicht, geht wieder auf's Gas - und erkennt zu spät, dass er damit in der Mauer landet."

Die Enttäuschung in der Williams-Box war groß. Ein Mechaniker, der von den TV-Kameras eingefangen wurde, hatte seinen Kopf gesenkt und raufte sich die Haare. Und die Stimmung in der Garage war offensichtlich auf dem Tiefpunkt. Auch, weil der Schaden recht groß war und jetzt möglicherweise ein Getriebewechsel vor dem Rennen droht.

Immerhin sucht Sargeant nicht nach Ausreden. Er gibt zu: "Ich war einfach zu aggressiv auf dem Gas, kam aufs Gras, und da war's dann zu spät. Es ist schwierig. Einerseits willst du so hart pushen wie möglich, andererseits willst du keine Fehler machen. Das ist ein schmaler Grat. Den habe ich heute nicht gefunden."

Wer flog außer Sargeant in Q1 raus?

Im ersten Segment gab's durch Platz 4 von Lawson eine Überraschung. Bestzeit fuhr Verstappen, 0,185 Sekunden vor Norris und 0,515 Sekunden vor Leclerc. Die Fahrer, die zusätzlich zu Sargeant ausschieden, waren die beiden Alfa Romeos (16./19.), Lance Stroll (17./Aston Martin) und Nico Hülkenberg (18./Haas), der das Teamduell gegen Kevin Magnussen (15.) diesmal um 0,323 Sekunden verlor.

Eine herbe Enttäuschung insbesondere für das Alfa-Romeo-Team, das nach P10/11 im Abschlusstraining gehofft hatte, mit den Singapur-Updates zumindest die erste Hürde zu nehmen. "Ich weiß nicht, was da los war. Das Auto war gut", seufzte Valtteri Bottas am Boxenfunk. Und Guanyu Zhou beklagte sich über Verkehr in Kurve 9. Dort habe ihn auf seiner schnellen Runde ein AlphaTauri behindert.

Wie ging es in Q2 weiter?

Ganz vorn mit weiteren Überraschungen. Zunächst führte Verstappen vor Piastri und Norris. Doch während die Top 3 entschieden, einen Reifensatz für Q3 einzusparen, ging Leclerc noch einmal auf die Strecke und sicherte sich die Bestzeit, 0,024 Sekunden vor Verstappen.

Der große Pechvogel war Liam Lawson (AlphaTauri). Er verpasste den Cut fürs Q3 nur um 0,043 Sekunden gegen Alonso und schied als Elfter aus. Im direkten Vergleich gegen seinen Teamkollegen Tsunoda (7.) war der Formel-1-Rookie, der die Strecke in Suzuka aus seiner Japan-Zeit gut kennt, um 0,304 Sekunden langsamer.

Gemeinsam mit Lawson schieden Pierre Gasly (12./Alpine), Alexander Albon (13./Williams), Esteban Ocon (Alpine) und Kevin Magnussen (Haas) aus. Lawson und Magnussen verwendeten in Q2 nur einen Reifensatz, weil sie in Q1 schon einen mehr gebraucht hatten.

Gasly kam vor seinem letzten Run an die Box und meldete: "Ich spüre da was zwischen meinen Füßen. Im Cockpit." Da das Thema am Boxenfunk danach nicht mehr behandelt wurde, ist bis jetzt nicht bekannt, worum es sich dabei gehandelt haben könnte.

Nach seinem Scheitern funkte Gasly: "In Kurve 11 habe ich immer mit der Front Probleme, wenn ich in die Rotation gehe." Worauf sein Renningenieur antwortete: "Deswegen haben wir da wahrscheinlich ein bisschen verloren. Die Sektoren sahen im Vergleich zu Esteban nicht so schlecht aus, nur der Mittelsektor war schlechter. Das könnte 60 Millisekunden gekostet haben. Dann wärst du vielleicht Zehnter geworden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.