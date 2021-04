Max Verstappen: Bin nicht viel fitter als 2020

Rank und schlank sehe er aus, und fitter denn je. Mit dieser Aussage wurde Max Verstappen schon bei den Testfahrten vor Beginn der Formel-1-Saison 2021 mehrfach konfrontiert. Also haben unsere Kollegen von 'Autosport' bei Verstappen nachgefragt. Antwort: "Nun, ich bin fit und bereit. Ich war aber schon vergangenes Jahr fit gewesen."

Er könne keinen großen Unterschied zum vergangenen Jahr erkennen. "Vielleicht bin ich jetzt ein Kilogramm leichter, aber das war es dann schon", sagt der Red-Bull-Fahrer.

Wahrscheinlich, so meint Verstappen weiter, habe sich das Thema seiner Fitness schlicht verselbstständigt. "Es ist doch so: Wenn eine Person etwas dazu sagt, dann ist das bald in aller Munde."

"Ja, ich bin fitter als vergangenes Jahr, rein von den Zahlen her, aber das ist nichts Schockierendes. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich vergangenes Jahr Probleme gehabt oder so."

Trotz Coronakrise: Verstappen trainiert ganz normal

Trotz Coronakrise habe er zudem eine normale Vorbereitung auf die Saison absolviert, betont Verstappen. "Ich trainiere ohnehin von zuhause [in Monaco] und gehe nicht in ein Fitnessstudio. Ich habe alles, was ich brauche, bei mir zuhause. Ich gehe praktisch nur raus auf den Balkon und trainiere." Hier erfahren, wie ein Formel-1-Fahrer trainiert und wie er sich ernährt!

Er habe seine normalen Abläufe in der Winterpause aber zeitweilig ebenfalls ausgesetzt, sagt Verstappen weiter. Die Schlussphase der Formel-1-Saison 2020 sei schließlich "sehr stressig" gewesen. "Danach habe ich ein paar Wochen lang gar nicht trainiert. Dann bin ich wieder eingestiegen."

Ob er sich jetzt kompletter fühle als Rennfahrer oder noch Nachholbedarf sehe in bestimmten Bereichen? Verstappen antwortet indirekt auf diese Frage und meint nur: "Du wirst immer besser beim Rennstart, in der ersten Runde oder beim Reifenmanagement, weil du es immer häufiger machst." Sprich: Routine hilft zur Leistungssteigerung.

Verstappen: Führungsrolle im ersten Jahr ausgeschlossen

"Das ist ganz normal", sagt Verstappen. "Natürlich bist du in deinem sechsten, siebten Jahr in der Formel 1 ein besserer Fahrer als in deinem ersten Jahr."

Man wachse an und mit seinen Aufgaben, so der Formel-1-Fahrer. "Im ersten Jahr", sagt Verstappen, "kannst du [zum Beispiel] noch keine Führungsrolle spielen, weil du ein Neuling bist. Da erwartet auch niemand von dir, dass du führst."

"Ich denke, man sollte anfangs eher zuhören und lernen. Man nimmt diese Lektionen mit und entscheidet dann, mit was man etwas anfangen kann. Das setzt man dann auf der Strecke um."

"Über die Jahre weißt du, was du brauchst. Du verstehst [die Formel 1] und das Auto besser. Dann fällt es dir leichter, in eine bestimmte Richtung zu arbeiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.