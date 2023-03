Max Verstappen: Darum könnte Ferrari in Dschidda stärker sein

Audio-Player laden

Nach dem dominanten Auftaktsieg in Bahrain, rechnet Max Verstappen in der kommenden Woche in Dschidda mit einem stärkeren Ferrari-Team. Nicht nur sollte der glattere Asphalt die Reifenverschleißthematik bei der Scuderia etwas lindern, denn auch der Topspeed des SF-23 wird von entscheidender Rolle sein auf dem schnellsten Stadtkurs der Welt.

"Ich bin natürlich froh, wie [es in Bahrain] so gelaufen ist, aber Dschidda wird wieder ganz anders sein", meint Verstappen. "Unser Auto scheint bei hohen Geschwindigkeiten recht stark zu sein, aber ich denke, Ferrari ist auf den Geraden recht schnell, was in Dschidda natürlich sehr schön ist."

"Aber ja, die Zeit wird es zeigen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Wir sind diese Autos bisher nur hier in Bahrain gefahren, also müssen wir einfach abwarten und sehen. Wir werden natürlich versuchen, in der bestmöglichen Form anzukommen, und dann werden wir im Laufe des Trainings herausfinden, wo wir genau stehen."

Verstappen: "Haben ein gutes Rennpaket"

Bei den Topspeedmessungen in Bahrain haben sich Red Bull und Ferrari nicht viel genommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Scuderia den etwas besseren Motor hat, der SF-23 jedoch nicht die aerodynamische Effizienz des RB19 hat, womit sich der Topspeed angleicht.

Bei Ferrari hat sich zudem gezeigt, dass die Pace auf eine einzelne Runde im Qualifying deutlich besser ist, als mit viel Sprit im Rennen. Bei Red Bull hat sich das Gegenteil gezeigt, obwohl man dennoch in der Lage war, in der Qualifikation eine Doppelpole herauszufahren.

"Ich glaube, dass die Leistung auf einer Runde im Vergleich zum Rennen sehr unterschiedlich ist, was die Anforderungen an das Gleichgewicht betrifft", erklärt Verstappen. "Ich war am Freitag mit der Leistung auf einer Runde unzufrieden, aber meine Longruns waren immer noch okay, also bin ich nicht wirklich überrascht."

"Ich denke, wir haben ein gutes Rennpaket. Natürlich wird es von Rennen zu Rennen ein wenig abhängen, aber wir können damit definitiv kämpfen. Deswegen ein großes Dankeschön an das Team. Sie wissen ja, was sie über den Winter wieder getan haben, um uns wieder ein so schnelles Rennauto zu geben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.