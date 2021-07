Max Verstappen: Deutlich an Muskelmasse zugelegt

Das Thema Gewicht spielt in der Formel 1 weiterhin eine große Rolle, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie in den vergangenen Jahren. Noch vor einiger Zeit verzichteten manche Piloten während des Rennens sogar auf Trinken, um keinen Nachteil gegenüber der Konkurrenz zu haben. Jedes Gramm wollte gespart werden.

Seit 2019 gibt es jedoch neue Regeln beim Mindestgewicht. Fahrer und Sitz müssen zusammen 80 Kilogramm wiegen, Zusatzgewichte für leichtere Fahrer können auch nicht mehr beliebig im Auto platziert werden. Damit ist der Anreiz weg, auf jedes einzelne Gramm zu achten.

Max Verstappen gibt mit seinen 1,81 Metern Körpergröße zu, dass es für ihn trotzdem manchmal schwierig ist, das Limit einzuhalten. Denn körperlich habe der Niederländer in den vergangenen Jahren um einiges zugelegt: "Ich habe ein bisschen mehr Muskeln bekommen", sagt er bei 'Servus TV' - bis zu zehn Kilogramm Muskelmasse sollen es seit 2015 sein.

Gleichzeitig habe er laut eigener Aussage sein Gewicht gehalten. "Ich hatte in den vergangenen zwei, drei Jahren niemals Probleme im Auto. Trotzdem ist es immer gut, stark zu sein und immer noch das gleiche Gewicht zu haben", so der Red-Bull-Pilot.

Für ihre Fitness haben die Formel-1-Piloten dabei unterschiedliche Ansätze. Lewis Hamilton ernährt sich bekanntlich seit einiger Zeit vegan, doch das ist für Verstappen keine Option: "Es sind schon noch Filets dabei", lacht er auf seine Ernährung angesprochen. "Ich mag das gerne. Jeder hat sein eigenes Programm."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.