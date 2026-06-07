Max Verstappen: dramatisches Monaco-Aus nach nur wenigen Metern
Nach dem enttäuschenden Aus in Monaco nennt Max Verstappen die Ursache seines Defekts - Die Probleme hatten sich bereits vor dem Start angekündigt
Verstappens Motor wurde im Monaco zum entscheidenden Faktor
Foto: LAT Images
Max Verstappen hat die Ursache für sein frühes Ausscheiden beim Grand Prix von Monaco erklärt. Der Red-Bull-Pilot musste das Rennen bereits in der ersten Runde aufgeben, nachdem sein Fahrzeug unmittelbar nach dem Start erhebliche Probleme gezeigt hatte.
Dabei hatte Verstappen am Samstag noch für eine Überraschung gesorgt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hatte im Qualifying die beiden Ferrari Fahrer hinter sich gelassen und sich Startplatz zwei gesichert. Lediglich Kimi Antonelli war auf dem Stadtkurs schneller und sicherte sich die Poleposition.
Verstappen hatte für Monaco große Erwartungen
Foto: AFP
Das Rennen von Verstappen war jedoch schon wenige Momente nach dem Erlöschen der Startampel praktisch beendet. Über Funk reagiert er unmittelbar nach dem Vorfall hörbar frustriert: "Ja, super. Komplett beschissen. Leute, was zum Teufel ist das denn?"
Zwar gelang es Verstappen zunächst noch, das Auto wieder in Bewegung zu setzen, doch die Probleme waren nicht zu beheben. Noch in der ersten Runde kehrte er an die Box zurück und stellte seinen Red Bull endgültig ab.
Verstappen: "Der Motor ist einfach ausgegangen"
Nach dem Rennen schildert Verstappen, dass sich die Schwierigkeiten bereits vor dem Start angekündigt hätten.
"Schon die Einführungsrunde lief nicht besonders gut und danach war auch die Pre-Start- Phase schrecklich", berichtet er. "Es gab einfach überhaupt keine Konstanz und dann ist der Motor einfach ausgegangen. Erst nach der ersten Kurve hatte ich wieder ein wenig Leistung. Danach klang der Motor wirklich furchtbar. Ich konnte nicht mehr Vollgas fahren, also haben wir das Auto zurückgebracht und das war's."
Für Red Bull endet das Wochenende in Monaco damit enttäuschend, nachdem die Mannschaft auf dem engen Stadtkurs überraschend konkurrenzfähig gewesen war.
Barcelona als wichtiger Gradmesser für Red Bull
Eine genauere Einschätzung der jüngsten Weiterentwicklungen am Fahrzeug erwartet Verstappen erst beim kommenden Rennen in Spanien.
"Das ist eine komplett andere Strecke. Dort wird sich zeigen, ob wir tatsächlich einen echten Schritt nach vorne gemacht haben oder nicht, denn dort kommt es vor allem auf schnelle Kurven und die aerodynamische Leistung an", erklärt der Niederländer.
Der Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Barcelona Catalunya soll somit einen deutlich aussagekräftigeren Hinweis darauf liefern, wie konkurrenzfähig Red Bull im weiteren Saisonverlauf tatsächlich ist.
Diese Story teilen oder speichern
Kein Sprung in den Pool? Verstappen verzichtet auf Tradition in Monaco
Verstappen, Mercedes und Piastri: Die Schlüsselfaktoren der "Silly Season"
Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Isack Hadjar
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026
Überraschung für Verstappen: Erste Startreihe in Monaco
Aktuelle News
Russell in Monaco nur P13: Wolff erklärt den Boxenstopp-Fehler
Formel-1-Liveticker: Russell schreibt WM-Titel noch nicht ab
Bagnaia trotzt Angstgegner: Podium in Ungarn mit Glück am Start
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Isack Hadjar
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.