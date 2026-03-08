Max Verstappen erklärt: Warum es Red Bull noch an Pace fehlt

Der Saisonauftakt der Formel 1 in Australien hat gezeigt: Red Bull gehört zwar zur erweiterten Spitzengruppe, ist aktuell aber nicht auf dem Niveau von Mercedes und Ferrari. Max Verstappen fuhr nach seinem Qualifying-Crash am Samstag von Startplatz 20 noch auf Rang 6 nach vorne. Doch trotz der starken Aufholjagd bleibt die Erkenntnis: Die Pace reicht derzeit nicht für ganz vorne.

Der viermalige Weltmeister bewertet die aktuelle Lage seines Teams nüchtern: "Am Ende spielt es nicht wirklich eine Rolle, ob man drittschnellstes oder viertschnellstes Team ist", sagt Verstappen. "Wir wollen ganz nach vorne. Im Moment ist da noch eine ordentliche Lücke."

Deshalb müsse Red Bull über die Saison hinweg Schritt für Schritt aufholen. "Ich hoffe natürlich, dass wir diese Lücke im Laufe der Saison schließen können."

Aufholjagd nach schwierigem Wochenende

Das Wochenende in Melbourne verlief für Red Bull ohnehin turbulent. Verstappen startete nach einem Unfall im Qualifying nur vom 20. Startplatz. Im Rennen arbeitete er sich jedoch durch das Feld und konnte zumindest einige Punkte retten.

Teamkollege Isack Hadjar hatte dagegen deutlich weniger Glück. Sein Rennen endete früh durch technische Probleme. "Ich hatte Temperaturprobleme, keine Batterie und der Motor klang schrecklich", sagt Hadjar. "Ich wusste, dass er irgendwann explodieren würde."

Verstappen sieht die Ursachen für den Rückstand sowohl beim Auto als auch beim Antrieb: "Ich denke, unser Pace-Problem ist etwa halb Auto, halb Motor", erklärt er. Allerdings bewertet er diese Situation nicht als dramatisch. "Das sind Dinge, die man verbessern kann. Das ist nichts Schockierendes."

Trotz seiner grundsätzlichen Kritik am neuen Reglement lobt der Niederländer die Arbeit des Teams: "Die Jungs haben einen unglaublichen Job gemacht, um uns dahin zu bringen, wo wir jetzt sind", sagt Verstappen. "Ich bin sehr stolz auf das Team."

Red Bull bestätigt eigene Prognose

Auch Teamchef Laurent Mekies sieht sich durch den Saisonstart in seiner Einschätzung bestätigt. Schon nach den Wintertests habe Red Bull erwartet, etwa vierte Kraft zu sein. "Ich denke, das war ziemlich akkurat", sagt Mekies. Im Qualifying konnte Hadjar zwar mit Startplatz 3 überraschen, doch im Rennen zeigte sich die reale Pace des Autos.

"Wir waren wahrscheinlich auf Augenhöhe mit McLaren", erklärt Mekies. Gegen Ferrari und Mercedes habe man jedoch keine Chance gehabt. Trotz des Rückstands sieht Red Bull noch Entwicklungspotenzial. Sowohl beim Chassis als auch beim Motor sei das aktuelle Paket noch weit von einer optimalen Abstimmung entfernt.

"Ich denke, dass wir noch viel Performance finden können, ohne die Hardware zu verändern", sagt Mekies.

Ähnlich sieht es auch Verstappen. Mit weiteren Fortschritten könnte Red Bull im Laufe der Saison wieder näher an die Spitze rücken. "Wenn wir uns ein bisschen verbessern, können wir auch weiter vorne kämpfen", sagt er. "Dann sieht die Welt gleich wieder etwas besser aus."