Max Verstappen: Ferrari und Mercedes haben beim Motor was gefunden

Audio-Player laden

Max Verstappen hat bei den Formel-1-Tests in Bahrain beobachtet, dass Ferrari mit dem SF-23 offensichtlich das selbstgesteckte Entwicklungsziel erreicht hat, den Topspeed auf den Geraden im Vergleich zu 2022 zu verbessern. Und führt das nicht nur auf die Aerodynamik, sondern auch auf Verbesserungen des Ferrari-Motors zurück.

"Ferrari musste den Motor vergangenes Jahr ziemlich stark drosseln", erklärt Verstappen, "und ich denke, dass auch Mercedes im Winter etwas im Motor gefunden hat. Alle erklären das mit der Zuverlässigkeit, aber letztendlich ist es so, dass einfach mehr Performance aus dem Motor kommt."

Eigentlich sind die Powerunits seit Ende 2022 "eingefroren", was ihre technische Weiterentwicklung betrifft, und Veränderungen nur noch dann erlaubt, wenn diese ausdrücklich ein Zuverlässigkeitsproblem beheben und nicht die Leistung verbessern.

Doch das ist ein Graubereich im Formel-1-Reglement. Ferrari hat die Powerunit vor der Saison 2022 aggressiv weiterentwickelt, als das noch erlaubt war, musste dann aber während der Saison offenbar gedrosselt fahren, um technisch bedingte Ausfälle zu vermeiden.

Werden die Schwachstellen im Bereich der Zuverlässigkeit erfolgreich adressiert, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass die Power im aus Teamsicht besten Fall wieder hochgedreht werden kann. Bei solchen Themen klar zwischen Leistung und Zuverlässigkeit abzugrenzen, ist für die Regelhüter der FIA in der Praxis schwierig.

Verstappen, mit Red Bull Partner des japanischen Herstellers Honda, hält dazu nur fest: "Ich denke, dass andere einen Schritt gemacht haben, was die Power betrifft. Mehr als wir."

Dass sich Ferrari offensichtlich in der Entwicklung sehr darauf fokussiert hat, die Geschwindigkeit auf den Geraden zu verbessern, "hört man ja auch vom Team selbst", sagt Verstappen und ergänzt: "Dadurch kann es sein, dass du halt dann in den Kurven mehr verlierst. Die Zeit wird zeigen, was die richtige Entscheidung ist."

"Natürlich willst du auf den Geraden schnell sein, aber du brauchst auch genug Grip in den Kurven und in den langsamen Ecken. Du musst immer die richtige Balance finden. Das ist der Schlüssel. Nicht nur der reine Topspeed auf den Geraden", erklärt er.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.