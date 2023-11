Max Verstappen fordert: Weg mit den abfallenden Kurven in Abu Dhabi!

Als die Strecke in Abu Dhabi geplant wurde, wollte man sie mit Absicht etwas herausfordernder für die Fahrer machen. Daher hatte man sich vor allem im letzten Sektor dafür entschieden, einige Kurven nach außen hin abfallen zu lassen, weil es das für die Fahrer schwieriger macht, die richtige Linie zu treffen.

Allerdings kommt diese Entscheidung mit einem negativen Effekt: Während das vielleicht die Schwierigkeit über die Runde an sich erhöht, sorgt das im Rennen dafür, dass sich Fahrer einander nicht gut folgen können, weil es nur eine Linie gibt. Daher würde Max Verstappen diese Kurven gerne entfernen und sie durch das Gegenteil ersetzen: Kurven, die außen höher sind.

"Die abfallenden Kurven helfen dem Racing nicht, da würden ein paar Banking-Kurven helfen", sagt der Weltmeister. "Rund um das Hotel braucht es einige Kurven mit Banking anstatt welchen, die nach außen abfallen."

Der Meinung würde sich auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc anschließen. "Ich mag die Strecke, und vor allem der letzte Sektor ist sehr technisch", sagt er. "Er ist im Qualifying auch sehr, sehr schwierig richtig hinzugekommen, weil es auf Details ankommt. Sobald du nur um fünf oder zehn Zentimeter falsch fährst, hat das große Konsequenzen. Das mag ich im Qualifying."

"Aber ich stimme Max zu, dass es für das Rennen nicht großartig ist, weil man in diesen Kurven nur schwer folgen kann", meint der Ferrari-Pilot weiter. Kurven mit Banking würden dem Racing hingegen helfen. "Hier gibt es ohnehin schon viele Überholmöglichkeiten, aber das würde es definitiv noch besser machen."

Vor allem rund um das Hotel fallen die Kurven leicht nach außen ab Foto: Motorsport Images

Steilkurven sind im aktuellen Formel-1-Kalender vor allem auf der Strecke in Zandvoort bekannt. Sie ermöglichen eine unterschiedliche Linienwahl und geben den Fahrern mehr Spielraum, was in der Theorie für besseres Racing sorgt.

Erst zur Saison 2021 wurde die Strecke in Abu Dhabi umgebaut und überholfreundlicher gemacht. Ein wichtiger Punkt ist dabei die neue langgezogene Kurve 9 am Ende der zweiten Gegengerade, die überhöht angelegt wurde und ein Nebeneinanderfahren ermöglicht.

Auch die Schikane vor der Spitzkehre im ersten Sektor wurde entfernt, um eine bessere Überholgelegenheit zu schaffen. Neben dem letzten Sektor würde Verstappen aber noch an einer anderen Stelle nachbessern: nämlich in der Schikane zwischen den beiden Gegengeraden.

"Da gibt es diese kleine Kuppe, die einen immer ein wenig aus der Bahn wirft. Vor allem wenn du hinterherfährst, dann verlierst du immer eine Menge Traktion", sagt er. "Auch da könnte man ein wenig Banking machen. Das würde helfen."

