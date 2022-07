Max Verstappen: Hoffe, dass COVID-19 nicht die WM entscheidet

Audio-Player laden

Lewis Hamilton trägt eine Maske in der Formel-1-Pressekonferenz vor dem Frankreich-Grand-Prix 2022 in Le Castellet (alle Einheiten im Formel-1-Liveticker verfolgen!), Mick Schumacher ebenfalls. Max Verstappen aber ist einer der Fahrer, die darauf verzichten, denn vorgeschrieben ist das Maskentragen in der Formel 1 nicht mehr.

Ob er sich dennoch Sorgen darüber mache, dass die Coronavirus-Pandemie noch eine Rolle im weiteren Saisonverlauf spielen könnte? Verstappen meint: "Natürlich. Wir öffnen alles, aber manchmal scheint es, als vergessen die Leute, dass [die Pandemie] noch immer da ist. Es wäre wirklich traurig, wenn Fahrer deshalb wieder Rennen verpassen würden."

Verstappens aktueller Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez war der erste Formel-1-Fahrer, der 2020 aufgrund eines positiven COVID-19-Befunds einen Grand Prix verpasst hat. Auch Hamilton fehlte schon nach positiven Testergebnissen. Zuletzt musste Sebastian Vettel auf die Auftaktrennen der Saison 2022 verzichten.

Ob Maskentragen wieder sinnvoll wäre für die Formel 1?

Angesichts erneut ansteigender Infektionszahlen stellt sich daher die Frage, ob es sinnvoll sein könnte, wieder Masken zu tragen im Formel-1-Fahrerlager. "Jeder hat hier natürlich seine eigenen Präferenzen", erklärt Verstappen und sagt frei heraus: "Ich will es nicht machen."

Doch auch Verstappen kommen Zweifel: "Wenn du dich in abgetrennten Bereichen befindest und mit Leuten zusammen bist, die nicht mehr getestet sind, dann könnte es anders aussehen. Das kann man sich natürlich anschauen", so der Formel-1-Weltmeister von 2021.

Grundsätzlich halte sich die Rennserie an die "Vorgaben der örtlichen Behörden", sagt Verstappen. "Es kommt also auch ein bisschen auf das jeweilige Land an."

