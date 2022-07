Max Verstappen: "Ich verstehe ja, dass alle Geld verdienen wollen ..."

Audio-Player laden

Es könnte womöglich vorerst das letzte Formel-1-Rennen in Frankreich am Sonntag sein. Während die meisten Formel-1-Fans einen Abgang der Strecke in Le Castellet noch vertragen können, läuft allerdings auch der Traditionskurs in Belgien Gefahr, den Platz im Rennkalender zu verlieren.

"Es ist traurig", sagt Weltmeister Max Verstappen über die aktuellen Diskussionen des Rennkalenders für 2023. "Spa ist meine Lieblingsstrecke und sie ist wunderschön zu fahren. Es ist eine ikonische Strecke und ich will 2028 nicht nur auf Straßenkursen fahren, nur wegen des Fan-Engagements. Wir brauchen solche Strecken [wie Spa] im Rennkalender."

Die Formel 1 will den Kalender für die Saison 2023 von derzeit 22 auf 24 Rennen ausweiten. Nach einer einjährigen Pause wird der Prix von Katar zurückkehren, während zudem erstmalig ein Rennen in Las Vegas ausgetragen wird. Damit wäre der Kalender schon voll, doch auch eine Rückkehr der Rennen in China und Südafrika ist nicht ausgeschlossen.

Die Verträge der Strecken in Monaco, Frankreich und Belgien laufen Ende 2022 aus, sodass es wahrscheinlich ist, dass eines dieser Rennen den Sprung in die Saison 2023 nicht schaffen wird. Allerdings wird von einer Verlängerung des Monaco-Rennens ausgegangen, womit Le Castellet und Spa auf der Kippe stehen.

"Mir ist klar, dass jeder Geld verdienen will, aber es sollte auch eine Grenze geben, weil es wichtig ist, diese wirklich coolen Rennstrecken zu halten", fügt Verstappen hinzu. "Und ich verstehe auch, dass es [in Spa] verglichen mit anderen Strecken mit dem Verkehr [für die Zuschauer] schwieriger ist."

"Dennoch sollten wir nicht nur auf Stadtkursen fahren, die ohnehin nicht zu den aktuellen Formel-1-Autos passen", so der Red-Bull-Pilot.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.