Max Verstappen: Ich will nicht weg aus der Formel 1, aber ...

Die Diskussion um die neuen Formel-1-Regeln geht weiter - und Weltmeister Max Verstappen sorgt erneut für klare Worte. Der Niederländer betont zwar, dass er die Formel 1 nicht verlassen möchte, macht aber keinen Hehl daraus, dass ihm das Fahren derzeit wenig Spaß macht.

Gleichzeitig laufen bereits Gespräche mit FIA und Formel-1-Verantwortlichen über mögliche Anpassungen. "Ich will eigentlich nicht weg", sagt der Red-Bull-Pilot, aber: "Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Spaß."

Deshalb sucht der dreimalige Weltmeister auch außerhalb der Formel 1 nach neuen Herausforderungen. "Ich kann auf der Nordschleife fahren", erzählt Verstappen. "Und hoffentlich kann ich in den kommenden Jahren auch in Spa oder vielleicht bei Le Mans fahren."

Spaß außerhalb der Formel 1

Neben diesen Projekten betreibt Verstappen inzwischen auch sein eigenes Motorsport-Team. All das helfe ihm, zusätzliche Motivation zu finden. "Ich kombiniere verschiedene Dinge, die mir Spaß machen", erklärt er. "Positive Ablenkungen."

Trotzdem bleibt ein innerer Konflikt bestehen. "Es ist ein bisschen widersprüchlich, weil ich das Fahren im Auto nicht wirklich genieße", sagt Verstappen. Gleichzeitig betont er, dass ihm die Zusammenarbeit mit seinem Team weiterhin viel bedeutet.

Gespräche mit FIA über Änderungen

Verstappen bestätigt außerdem, dass bereits Gespräche mit der FIA und der Formel-1-Führung über mögliche Verbesserungen laufen. "Wir haben darüber gesprochen", sagt er. "Ich hoffe, dass wir an etwas arbeiten, das alles verbessern kann."

Sein Ziel wäre eine relativ schnelle Lösung: "Ich hoffe definitiv, dass es nicht mehrere Jahre so bleibt", erklärt Verstappen. "Idealerweise können wir schon nächstes Jahr eine deutliche Verbesserung erreichen."

Uneinigkeit zwischen den Teams

Doch mögliche Änderungen sind kompliziert - weil viele Entscheidungen eine Mehrheit der Teams benötigen. Mercedes-Pilot George Russell erklärt, dass die FIA durchaus Anpassungen vornehmen könnte, dafür aber die Zustimmung der Teams braucht.

"Sie könnten es tun, und ich glaube, sie wollen es auch", sagt Russell. Das Problem: Eine sogenannte Supermehrheit ist notwendig - und die gibt es derzeit offenbar nicht. Russell deutet an, dass einzelne Teams Veränderungen blockieren könnten: "Man kann sich wahrscheinlich denken, welches Team dagegen ist", sagt der Mercedes-Pilot.

Seiner Meinung nach handelt es sich um unnötige Komplexität im Reglement. "Es schafft einfach zusätzliche Komplikationen für etwas, das eigentlich gar nicht nötig wäre."

Nach den Erfahrungen aus Melbourne glaubt Russell jedoch, dass sich die Teams schnell anpassen werden: "Die Hälfte des Feldes hat dort Probleme gehabt", sagt er. "Jetzt wissen wir, worauf wir achten müssen."