Max Verstappen: "In Baku hatte ich bislang kein Glück"

Das hat es bislang auch noch nicht gegeben: Max Verstappen reist als WM-Führender zum nächsten Formel-1-Rennen nach Baku. Vier Punkte trennen den Niederländer und WM-Rivale Lewis Hamilton vor dem sechsten Saisonrennen 2021. Zuletzt in Monaco gab es für ihn und das Red-Bull-Team ein großes Erfolgserlebnis: Man selbst gewann, während Mercedes patzte.

"Ich hoffe natürlich, dass das in der gesamten Saison so weitergeht", sagt Verstappen gegenüber 'Servus TV'. Doch er weiß auch: Monaco ist für Formel-1-Verhältnisse ein Ausreißer und für die Performance nicht wirklich aussagekräftig. Auf "normalen" Strecken sei Mercedes immer noch stark.

Allerdings war Monaco nach Imola erst das zweite Rennen, in dem Red Bull die Silberpfeile schlagen konnte. In Bahrain hätte man eigentlich gewinnen müssen, in Portugal und Spanien war man einfach zu langsam. "In vielen Rennen hätten wir einen besseren Job machen können", sagt Verstappen.

Schlechte Bilanz in Baku

Trotzdem stimmt ihn der Auftakt positiv für den Rest des Jahres. Denn: In den vergangenen Jahren lag das Team am Saisonstart immer etwas weiter zurück und konnte am Saisonende aufholen und schnell sein. "Wenn wir das dieses Jahr wieder so machen können, dann haben wir eine sehr gute Chance", betont er.

Die kommenden vier Rennen heißen Aserbaidschan, Frankreich und zweimal Österreich. Vor allem das anstehende Rennen in Baku wird für ihn zur großen Bewährungsprobe. Das war bislang für ihn keine Reise wert. Auf dem Podium stand er auf dieser Strecke nie. Neben einem vierten und einem achten Platz schmücken zwei Ausfälle seine Bilanz.

Besonders in Erinnerung bleibt dabei die teaminterne Kollision mit Daniel Ricciardo in Kurve 1.

"Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Glück gehabt in Baku", sagt er. Aber: "Das hatte ich auch in Monaco nicht, daher wird das vielleicht dieses Jahr auch ein gutes Rennen." Auch in Monaco hatte Verstappen vor 2021 kein Podium einfahren können, gewann vor eineinhalb Wochen aber dennoch souverän.

Mercedes wird wieder dabei sein

In Frankreich stand er zumindest einmal auf dem Podest, doch die Strecke sei vom Layout her nicht einfach, wie er sagt. "Es gibt viele lange Kurven. Es ist nicht einfach, ein gutes Set-up dort zu finden", so der Niederländer.

Und anschließend gibt es gleich zwei "Heimrennen" für ihn. Der Red-Bull-Ring ist Heimat seines Teams und meist auch zahlreicher Fans in Orange, die den Weg nach Österreich auf sich nehmen. Zweimal konnte er dort schon gewinnen, vor allem der Sieg mit dem Überholmanöver gegen Charles Leclerc kurz vor Ende sei "super" gewesen.

Mercedes dürfte sich in den kommenden Wochen warm anziehen müssen: "Die wissen schon, dass wir Vollgas geben und ans Limit gehen"', betont Verstappen. "Ich bin positiv [gestimmt], aber ich bin sicher, dass Mercedes wieder dabei sein wird." Der WM-Kampf geht in die nächste Runde.

Mit Bildmaterial von Sutton.