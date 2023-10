Max Verstappens Formel-1-Rekorde: Wo soll das noch enden?

Max Verstappen stellte beim Formel-1-Rennen in Mexiko am Sonntag wieder einmal einen neuen Rekord auf. Der Niederländer feierte bereits seinen 16. Sieg in diesem Jahr und überbot damit seine eigene Bestmarke von 15 Saisonsiegen, die er erst 2022 aufgestellt hatte.

Insgesamt war es sogar bereits Verstappens 51. Grand-Prix-Sieg, wodurch er in dieser Hinsicht mit Alain Prost gleichgezogen hat. Noch mehr Siege haben in der ewigen Bestenliste nur Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) und Lewis Hamilton (103) auf dem Konto.

"Und mit 26 Jahren, das darf man nicht vergessen", erinnert Helmut Marko im ORF und betont: "Es sind noch drei Rennen [in diesem Jahr] und zwei [Siege] fehlen auf den Vettel-Rekord. [...] Vielleicht geht das auch noch."

Denn gewinnt Verstappen noch mindestens zwei der letzten drei Saisonrennen, würde er es noch in diesem Jahr in die Top 3 in der ewigen Bestenliste der Formel 1 schaffen. Der Niederländer selbst erklärt, 2023 sei "eine weitere unglaubliche Saison" für ihn.

Verstappen: Ohne so ein Team geht es nicht

"Das Auto war auf den meisten Strecken unglaublich gut zu fahren. Wenn man also als Team wirklich gut zusammenarbeitet und versucht, über die gesamte Saison hinweg nicht zu viele Fehler zu machen, dann kann man so etwas erreichen", lobt Verstappen sein Team.

"Ich bin natürlich sehr stolz auf diese Leistung, denn ich denke, dass ich nach dem vergangenen Jahr, als ich 15 [Rennen] gewonnen habe, dachte: 'Wenn ich jemals versuchen kann, so etwas zu wiederholen, werde ich sehr glücklich sein.' Und jetzt sind wir hier mit 16 [Siegen]."

Das bedeutet auch, dass Verstappen seit dem Beginn der Saison 2022 bereits 31 Siege holte - und damit so viele wie Nigel Mansell ins einer kompletten Formel-1-Karriere zwischen 1980 und 1995!

Und selbst Verstappens 16 Siege in diesem Jahr sind mehr, als andere Champions in ihrer kompletten Laufbahn holten. Namentlich wären da zum Beispiel Jenson Button (15 Siege), Jack Brabham (14), Alberto Ascari (13), James Hunt (10) und viele weitere.

Warum die Vergleiche mit früher schwierig sind

Er sei "einfach sehr glücklich mit der Performance von allen im Team", betont Verstappen selbst, als er auf den Mansell-Vergleich angesprochen wird. Klar ist allerdings auch, dass diese Vergleiche ein bisschen hinken, weil die Saisons heutzutage viel länger sind als früher.

Während die Saison 2023 zum Beispiel 22 Rennen umfasst, waren es in Mansells erster kompletter Formel-1-Saison im Jahr 1981 gerade einmal 15. Folglich hätte damals also gar kein Fahrer auch nur die theoretische Möglichkeit gehabt, 16 Saisonsiege zu holen.

Und die erste Formel-1-WM-Saison im Jahr 1950 bestand sogar aus gerade einmal sieben Läufen. In dieser Größenordnung hätte ein Fahrer also mehr als sieben Jahre lang fahren und dabei jedes Rennen gewinnen müssen, um auf die aktuellen 51 Siege von Verstappen zu kommen.

Ein weiterer wichtiger Faktor: Die Autos sind heutzutage viel zuverlässiger als in früheren Formel-1-Jahren. Das alles schmälert Verstappens aktuelle Leistungen nicht, es zeigt allerdings, wie schwierig die Vergleichbarkeit mit vergangenen Formel-1-Epochen ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.