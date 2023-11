Max Verstappen: Beim Finalrennen noch den Vettel-Rekord knacken!

"Natürlich" sei die Formel-1-Saison 2023 überaus erfolgreich verlaufen, sagt Max Verstappen in der Pressekonferenz vor dem Finalwochenende in Abu Dhabi (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!). Doch zurückschauen will der dreimalige Weltmeister gar nicht, nur nach vorne. Denn er kann in diesem Jahr noch eine Bestleistung von Sebastian Vettel knacken.

Hält Verstappens aktuelle Siegesserie an, könnte er am Sonntag zum 54. Mal einen Grand Prix gewinnen. Damit hätte er einen Sieg mehr als Vettel, der vor einem Jahr mit 53 Erfolgen abgetreten war, und wäre alleiniger Drittplatzierter in der "ewigen Siegerrangliste" der Formel 1. (Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!)

Das sei "eine verrückte Zahl", sagt Verstappen. "Wir hatten aber auch ein verrücktes Jahr. Und so schön es wäre, ich konzentriere mich schon auf das, was vor mir liegt: Hoffentlich haben wir auch nächstes Jahr wieder ein konkurrenzfähiges Auto, damit wir diesen Schwung mitnehmen und mehr Rennen gewinnen können." Die Red-Bull-Dominanz werde "hoffentlich noch nicht so bald" abreißen.

Wie sich Verstappen weiter motiviert hält

Aber motiviert ihn das ständige Siegen überhaupt noch? Wo ist der Ansporn, wenn man ohnehin immerzu gewinnt? Auch das wollten Reporter vor Ort in Abu Dhabi von Verstappen wissen.

Die Antwort: "Ich mache mir da ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken. Die Formel 1 ist da nämlich ziemlich einmalig. Ich liebe das Fahren. Das ist das Wichtigste. Und natürlich ist das Gewinnen das Beste an der Formel 1 für mich."

"Es gibt also eine Motivation, denn ich weiß, dass ich bei den meisten Rennen in diesem Jahr eine Siegchance habe. Das ist klasse. Schwierig wird es, wenn du vorne warst, dann aber an einem Rennwochenende keine Siegchance mehr hast. Dann ist es härter, sich zu motivieren. Und dann musst du schauen, wie du die Motivation aufrechterhalten kannst."

"Aber aktuell stehen wir vorne, da fällt es dir wahrscheinlich leichter als vielleicht mittendrin im Feld. Aber das macht jeder auf seine eigene Art und Weise, vermute ich."

Verstappens Mission 2024: Mit Red Bull noch besser werden

Für Verstappen jedenfalls scheint es Ansporn genug zu sein, auch 2024 mit Red Bull die Nummer eins zu sein, wenngleich es aktuell "schwierig zu sagen" sei, wie dann das Kräfteverhältnis aussehen werde.

Nur so viel: "Wir versuchen natürlich, das Auto besser zu machen. Wir kennen die Schwächen des aktuellen Fahrzeugs. Und wir werden probieren, die Stärken des Fahrzeugs weiter auszubauen."

Da wird ein Journalist hellhörig und fragt nach: Schwächen? Wo hatte der RB19 Schwächen? Denn nur ein Saisonrennen ging 2023 nicht an Red Bull, sondern an Ferrari.

Darauf antwortet Verstappen: "Natürlich gibt es Schwächen, siehe Singapur. Generell Stadtkurse. Da haben wir ein paar mehr Probleme. Langsame Passagen sind nicht unsere Stärken, auch Bodenwellen und Randsteine nicht. Das ist sicherlich ein großer Bereich, in dem wir uns steigern können."

Und dann schaut der Weltmeister aber doch noch zurück und nennt seine drei wichtigsten Momente in der Formel-1-Saison 2023. Begründung: "Das Comeback-Rennen in Miami war klasse, und wichtig. Der Sieg in Zandvoort war ebenfalls sehr schön, [genau wie] der Sieg in Suzuka nach dem harten Wochenende in Singapur."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.