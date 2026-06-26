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Max Verstappen kämpft um seinen Traumstart bei den 24h von Spa

Während Verstappen in Österreich Formel 1 fährt, richtet sich sein Blick auch auf die 24h von Spa - Für 2027 hat er bereits einen klaren Wunsch geäußert

Stephanie Aiglsberger Ronald Vording
Veröffentlicht:
Max Verstappen kämpft um seinen Traumstart bei den 24h von Spa

Max Verstappen möchte 2027 gerne an den Start der 24h von Spa

Foto: LAT Images

Während Max Verstappen am Wochenende beim Österreich-Grand-Prix in der Formel 1 im Einsatz ist, schweifen seine Gedanken immer wieder zu den 24h von Spa. Der viermalige Weltmeister verfolgt den Langstreckenklassiker aufmerksam und vermittelt einmal mehr den Eindruck, dass seine Begeisterung für GT- und Langstreckenrennen inzwischen fast ebenso groß ist wie für die Königsklasse selbst.

Bereits in der Vergangenheit hatte Verstappen erklärt, dass er gerne an dem traditionsreichen GT-Rennen in den Ardennen teilnehmen würde, wenn es nicht zeitgleich mit einem Formel-1-Wochenende stattfände. In diesem Jahr ist er zumindest namentlich als Teamchef vertreten.

Sein Team, Verstappen Racing, schickt einen Mercedes AMG GT3 EVO in den Farben von Red Bull ins Rennen. Das Fahrzeug wird von Daniel Juncadella, Chris Lulham und Jules Gounon pilotiert und belegte in der kombinierten Qualifikation am Donnerstag den siebten Platz.

Verstappen verfolgt das Rennen aus Spielberg

Verstappen verfolgt das Geschehen so intensiv wie möglich. "Ja, ich werde versuchen, so viel wie möglich davon zu sehen. Das Auto fährt mit unseren Fahrern, deshalb bin ich an diesem Wochenende sehr eng eingebunden", sagt Verstappen. Nach eigenen Angaben schaut er die Sessions sogar noch kurz vor seinem Medientermin in Spielberg auf seinem Handy.

Am liebsten würde der Niederländer allerdings schon im kommenden Jahr selbst hinter dem Steuer sitzen. Dafür hat er den Veranstaltern bereits einen Wunsch mit auf den Weg gegeben. "Natürlich wünschte ich, dass ich auch in Spa fahren könnte. Ich habe ihnen das für das nächste Jahr bereits gesagt. Ideal wäre es, wenn sie das Rennen außerhalb eines Formel-1-Wochenendes terminieren könnten. Mal sehen."

Spa gehört zu Verstappens Lieblingsstrecken

Die 24h von Spa gehören seit Langem zu den Rennen, die Verstappen unbedingt bestreiten möchte. Neben seiner besonderen Verbindung zur Strecke reizt ihn vor allem das Format des Rennens, das ausschließlich mit GT3-Fahrzeugen ausgetragen wird."Spa ist eine fantastische Strecke und ein 24-Stunden-Rennen nur mit GT-Fahrzeugen ist etwas ganz Besonderes."

Dass Verstappen inzwischen jede Gelegenheit nutzt, um über seine Langstreckenpläne zu sprechen, ist möglicherweise kein Zufall mehr. Immer wieder betont er seinen Wunsch, möglichst bald selbst bei großen GT-Klassikern an den Start zu gehen. Deshalb hofft er nun, dass sich künftig eine Möglichkeit ergibt, den Langstreckenklassiker in Spa ohne Überschneidung mit der Formel 1 auszutragen.

Auf den scherzhaften Vorschlag, er könne im Zweifel auch einen Grand Prix auslassen, falls er nicht mehr in den Titelkampf eingreifen sollte, reagiert der Niederländer mit einem Lachen: "Ich bin mir sicher, dass Red Bull darüber nicht besonders glücklich wäre."

Auch Nürburgring, Le Mans und Daytona im Blick

Neben den 24h von Spa steht auch ein weiterer Langstreckenklassiker auf Verstappens persönlichem Wunschzettel. Er möchte im kommenden Jahr gerne zu den 24h auf der Nürburgring Nordschleife zurückkehren. Langfristig verfolgt der Niederländer außerdem das Ziel, sowohl bei den 24h von Le Mans als auch bei den 24h von Daytona in einem GT-Fahrzeug an den Start zu gehen, sofern sein Formel-1-Kalender dies zulässt.

Seine Aussagen der vergangenen Monate zeichnen dabei ein immer klareres Bild. Verstappen plant seine Zukunft offensichtlich längst nicht mehr ausschließlich in der Formel 1, sondern verfolgt parallel immer konkreter seine Ambitionen im GT- und Langstreckensport.

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