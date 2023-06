Max Verstappen: Konnte nicht den Vorsprung aufbauen, den ich wollte

In Barcelona fuhr Max Verstappen scheinbar mühelos zu seinem dritten Formel-1-Sieg in Folge. Wie schon eine Woche zuvor beim Grand Prix von Monaco führte der Red-Bull-Pilot jede Runde des Rennens an und münzte seine Poleposition in einen überlegenen Sieg mit 24 Sekunden Vorsprung um.

"Ich denke, es war wichtig, die Führung in Kurve 1 zu behalten. Ich weiß, dass es dort ziemlich eng ist", blickt der zweifache Weltmeister auf die Startphase am Sonntag zurück. "Aber eigentlich hatten wir einen sehr guten Start. Von da an habe ich einfach versucht, das Tempo auf den Medium-Reifen zu kontrollieren."

"Ich wusste, dass alle hinter mir auf Softs unterwegs waren, und ich denke, dass ich vor allem in den letzten acht Runden des Stints einen großen Vorsprung herausfahren konnte."

Danach wechselte Verstappen auf die harte Reifenmischung. Der Niederländer gesteht: "Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie ein bisschen besser sein würden. Aber irgendwie hatten sie einfach nicht viel Grip, und ich rutschte ziemlich viel herum."

"Die Pace war immer noch in Ordnung, aber ich konnte nicht wirklich einen größeren Vorsprung herausfahren, nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber dann haben wir nur so viele Runden auf diesem Reifen gedreht, wie wir mussten, und wechselten wieder auf den Soft gewechselt. Der fühlte sich viel besser an."

Auf seine Probleme mit der harten Reifenmischung im mittleren Stint angesprochen, konkretisiert der Red-Bull-Pilot: "Er hatte einen ähnlichen Verschleiß wie der Medium-Reifen, rutschte aber einfach viel mehr. Auch wenn man das einmal gespürt hat, muss man dann einfach seine Runden auf diesem Reifen drehen."

"Das hatte ich bei dieser harten Mischung nicht erwartet, aber manchmal erlebt man solche Überraschungen. Wie ich schon sagte, war es nicht so angenehm und wahrscheinlich auch etwas schwieriger zu fahren." Seine Führung geriet im Verlauf der 66 Rennrunden in Barcelona trotzdem nie in Gefahr.

Am Ende konnte er sogar noch zulegen. Auf die Frage, ob das Auto mehr Pace hatte, als er brauchte, sagt Verstappen: "Ich denke schon. Wenn man versuchen müsste, eine Aufholjagd zu starten, würde ich sagen, ja. Aber das war nicht nötig. Es ging nur darum, die Reifen so zu managen, dass man die Stintlänge erreicht."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.