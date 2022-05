Max Verstappen kritisiert Strecke in Miami: "Gefällt mir überhaupt nicht"

Audio-Player laden

Der Hype um den Grand Prix von Miami ist groß, wenn es um die Vermarktung des Events rund um das Hard-Rock-Stadium geht. Doch die Strecke an sich zieht teilweise auch Kritik auf sich. Und das nicht nur wegen der Nachbesserungen am Asphalt, die selbst während des Wochenendes notwendig waren, oder der Tatsache, dass neben der Ideallinie so wenig Grip ist, dass Überholmanöver im Rennen extrem knifflig werden könnten.

Als unkonventionell gilt vor allem die Passage zwischen den Kurven 11 und 16, insbesondere die Schikane 14/15. Die extrem eng gestaltete Kombination, von vielen Kommentatoren als "Micky-Maus"-Stelle bezeichnet, kommt bei den meisten Fahrern nicht gut an.

Allen voran: Max Verstappen. "Gefällt mir überhaupt nicht", spricht der Weltmeister Klartext. "Passt nicht zu einem Formel-1-Auto." Denn die Fahrzeuge der Generation 2022 seien "zu schwer, zu lang und zu breit" für so eine Passage, findet er.

Dabei ist die Kombination immerhin unkonventionell, auch wenn sie eher an eine Kartbahn als an eine Formel-1-Strecke erinnert. Für Verstappen stellt das aber keine fahrerische Herausforderung dar, die in die Königsklasse gehört. Sondern, kritisiert er, das Fahren dort sei einfach nur nervig.

Dass immer mehr Stadtkurse wie Miami in den Formel-1-Rennkalender aufgenommen werden und dieser Trend auch weitergehen wird, man denke etwa an Las Vegas 2023, kommt beim Traditionalisten Verstappen nicht gut an.

"Darüber müssen wir Fahrer reden", sagt er. "Hoffentlich können wir in Zukunft ein bisschen mehr mitreden, wie die Strecken gebaut werden. Darüber werden wir uns mit der Formel 1 und der FIA unterhalten müssen."

Die Hitze in Miami sei übrigens "nicht so schlimm", erklärt Verstappen, denn: "Es hat ja die langen Geraden. Die schnellen Kurven kommen mir persönlich gar nicht so schnell vor, weil das einfach sehr lange Kurven sind. Und in den langsamen Kurven kannst du eh nicht viel tun."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.