Max Verstappen: Mit 40 fahre ich sicher nicht mehr Formel 1

Audio-Player laden

Nachdem sich Kimi Räikkönen vergangene Saison im Alter von 42 Jahren aus der Formel 1 zurückzog, ist Fernando Alonso mit seinen 41 Jahren der dienstälteste Pilot im aktuellen Fahrerfeld. Gleich dahinter folgt Lewis Hamilton, der 37 Jahre alt ist. Und beide denken noch längst nicht ans Aufhören.

Alonso unterschrieb unlängst einen neuen Vertrag mit Aston Martin. Und auch Hamilton betonte, angesprochen auf seinen bis Ende 2023 laufenden Mercedes-Vertrag, bereits an eine Verlängerung zu denken. Das Alter bremst beide (noch) nicht aus.

Bis der amtierende Weltmeister Max Verstappen in seine 30er oder gar 40er kommt, dauert es noch eine ganze Weile. Schließlich ist der Niederländer gerade mal 24 Jahre alt. Er war der jüngste Fahrer, der jemals in der Formel 1 gefahren ist, und der jüngste Fahrer, der ein Formel-1-Rennen gewonnen hat.

"Ich sehe mich nicht fahren, bis ich 40 bin, zumindest in der Formel 1. Ich möchte auch andere Dinge tun. Aber ein paar Jahre in der Formel 1 habe ich sicher noch vor mir", so Verstappen - und zwar mindestens bis 2028. Denn noch vor Beginn dieser Saison unterschrieb er einen neuen Megavertrag mit Red Bull.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.