Max Verstappen: Mit NASCAR-Sensation Shane van Gisbergen mitgefiebert

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, der derzeit die Gesamtwertung anführt und seinen dritten WM-Titel in Folge anstrebt, verfolgte am vergangenen Wochenendes das NASCAR-Cup-Rennen auf den Straßen von Chicago und feuerte seinen Red-Bull-Kollegen Shane van Gisbergen an, der bei seinem Debüt einen beeindruckenden Sieg einfuhr.

Es war das erste Straßenrennen der NASCAR-Cup-Serie überhaupt, bei dem während der 75 Runden von nassen auf trockene Bedingungen gewechselt wurde. Van Gisbergen, der aus der zweiten Reihe gestartet war, musste sich im letzten Renndrittel von Platz 18 bis an die Spitze vorkämpfen, um den Sieg einzufahren. Knapp fünf Runden vor Schluss überholte er den Führenden und gewann das Rennen.

Er ist nicht nur der erste Neuseeländer, der ein NASCAR-Rennen gewonnen hat, sondern auch der erste Fahrer seit Johnny Rutherford vor über 60 Jahren, der bei seinem Debüt ein Cup-Rennen gewinnen konnte. Noch beeindruckender ist, dass ihm dies mit dem Teilzeit-Rennwagen Project91 von Trackhouse Racing gelang. Der Formel-1-Weltmeister von 2007, Kimi Räikkönen, fuhr dieses Auto bereits zweimal, kam aber nicht über Platz 29 hinaus.

"Ich bin wach geblieben, um mir das anzuschauen", sagt Verstappen. "Und ich war noch nie in meinem Leben so nervös, wenn ich jemandem zuschaue, der ein Rennen gewinnen will. Also ja, ich habe buchstäblich vor meinem Bildschirm geschrien, dass er das Rennen gewinnen soll!"

Verstappen sagt, er habe Van Gisbergen nach seinem Sieg kontaktiert, um ihm zu gratulieren: "Es ist wirklich sehr beeindruckend, ins Auto zu springen und man weiß nicht ... Diese Autos sind sehr schwierig zu fahren. Und er geht da einfach rein und dominiert das Rennen absolut."

"Ich weiß, dass er ein großartiger Fahrer ist. Ich weiß, wozu er fähig ist. Und ich weiß, wie gut er in verschiedenen Disziplinen ist. Und natürlich ist er großartig im V8, das weiß er; er ist auch großartig im Rallye-Auto, und natürlich ist er auch großartig im NASCAR. Und Shane ist immer noch ein verrückter Rechtsbremser."

Van Gisbergen, dreimaliger australischer Supercar-Champion, hat nun die Tür für einen möglichen Wechsel in die NASCAR in naher Zukunft geöffnet. Auch wenn der Umstieg von den Ovalen schwierig werden könnte, fügt die Serie ständig neue Straßenkurse hinzu. Derzeit stehen sechs auf dem Programm, eine davon in den Playoffs.

Auf die Frage, ob er daran interessiert sei, eines Tages in die NASCAR einzusteigen, gibt Verstappen zu, dass er vorerst eher Zuschauer bleiben werde: "Nein! Ich glaube nicht, dass das mein Stil ist. Ich meine, ich schaue gern zu. Ich finde es sehr, sehr cool. Und ich habe mich wirklich für Shane gefreut. Aber ich bin froh, wenn ich vielleicht selbst hingehen, ein Bier trinken und die Show genießen kann."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.