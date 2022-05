Max Verstappen: Müssen auf Ferrari "noch ein bisschen mehr finden"

Audio-Player laden

Deutlich hinter Ferrari und zweimal vom Red-Bull-Teamkollegen geschlagen: Für Max Verstappen verlief der Trainingsfreitag in Monaco nicht wie erhofft. Hinter Charles Leclerc, Carlos Sainz und Sergio Perez reichte es nur zu Platz vier. Der Rückstand auf WM-Rivale Leclerc belief sich auf 0,447 Sekunden.

"Ich denke, insgesamt haben wir hier ein paar Dinge ausprobiert, um zu sehen, wie sich das Auto verhält", resümiert Verstappen. "Ich war im ersten Training etwas glücklicher als im zweiten. Und wenn man eine etwas bessere Balance hat, kann man etwas mehr attackieren. Natürlich ist die Rundenzeit dann etwas besser."

"Im Vergleich zu Ferrari müssen wir noch ein bisschen mehr finden", hält der aktuelle WM-Leader fest. "Jetzt geht es vor allem darum, unsere Balance zu verbessern." Zumindest mit etwas mehr Sprit an Bord sei das Gefühl "ganz okay" gewesen.

Doch ob Red Bull die Lücke zu Ferrari in Monaco schließen können wird, bleibt abzuwarten. Bisher hat Leclerc auf seine Heimstrecke klar die Nase vorn. In der WM musste der Monegasse seine Führung nach dem technisch bedingten Ausfall in Barcelona an Verstappen abtreten. Sechs Punkte trennen die beiden.

"Wenn dein Auto gut ist und du weißt, dass du in der Zukunft Rennen gewinnen kannst, dann gibt es nicht so viel Druck. Als Formel-1-Fahrer sind wir jetzt schon eine Weile in diesem Sport und wissen, was wir können. Ich will einfach nur ein gutes Auto haben, denn das gibt einem das Selbstvertrauen, gut zu sein."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.