Max Verstappen: Nach dem ersten Titel ist alles deutlich leichter

Auch vor dem Großen Preis von Kanada gibt es in der Formel 1 wieder einen großen Favoriten: Max Verstappen. Der Niederländer schwimmt auf einer wahren Erfolgswelle und fährt von Sieg zu Sieg. Beim mittlerweile zweimaligen Weltmeister sieht es so aus, als würde ihm alles ziemlich einfach von der Hand gehen.

Tatsächlich ist mit dem ersten Titel 2021 ein wenig Last von seiner Schulter gefallen: "Ich habe meine Karriere schon vollendet und gewonnen, von daher bin ich in dieser Hinsicht nicht mehr wirklich unter Druck", sagt er.

Das sei zu Beginn seiner märchenhaften Karriere noch anders gewesen. Der erste Sieg beim Spanien-Grand-Prix 2016 kam noch vollkommen überraschend: Es war Verstappens allererstes Rennen für Red Bull, nachdem er im Tausch mit Daniil Kwjat von Toro Rosso gewechselt war, wo er seine erste Formel-1-Saison bestritten hatte.

"In deiner ersten Saison setzt du dich enorm unter Druck, weil du dich beweisen möchtest und hocharbeiten musst", so Verstappen. "Und dann versuchst du in ein Topteam zu kommen, denn da möchtest du hin."

Verstappen selbst fährt seit 2016 für ein Topteam, das mittlerweile die Formel 1 dominiert. Zusammen mit seiner gewonnenen Erfahrung macht es das für ihn jetzt deutlich einfacher. "Ich glaube, du weißt einfach, wie du mit allem deutlich besser umgehen musst", sagt er.

Für ihn gehe jetzt alles eher darum, die aktuelle Form zu halten, aber sich auch mit kleinen Schritten immer weiter zu verbessern. "Das sind keine großen Schritte, aber in jedem Jahr versuchst du ein klein wenig besser zu werden und den Druck somit aufrecht zu halten. Das ist schön."

Fällt die 15-Siege-Marke?

Sportlich muss Verstappen nichts mehr beweisen, trotzdem möchte er noch mehr Rennen gewinnen und dabei die beste Form seiner Selbst zeigen. "Das ist meine Form von Druck", betont er.

Der Weltmeister hatte dabei aber schon mehrfach andeuten lassen, dass er nicht auf Rekorde aus ist. Ob er jetzt Bestmarke XY schlägt, das ist ihm nicht so wichtig. Trotzdem hat er sich zum Ziel gesetzt, in dieser Saison noch mehr zu gewinnen als in der vergangenen. 2022 fuhr er 15 Siege ein, diesmal sollen es mehr werden.

"Ich möchte mehr als 15 Rennen gewinnen, aber ich weiß, dass das manchmal ein wenig unrealistisch ist", sagt er. 2023 scheint das aber nicht unwahrscheinlich zu sein, denn von den ersten sieben Saisonrennen hat er schon fünf gewonnen. Hält er die Quote, hat er die 15 Siege nach 21 Rennen geholt und hätte noch das Saisonfinale in Abu Dhabi, um seine Ausbeute zu erhöhen.

Verstappen weiß aber auch: "Dafür brauche ich ein gutes Auto." Das gilt sowohl für diese Saison, als auch für die langfristige Zukunft, in der der Niederländer noch weitere Siege und Titel holen könnte. "Ich möchte einfach das weitermachen, was ich derzeit mache", sagt er. Doch wie lange er ein so starkes Auto wie den RB19 hat, das weiß er nicht. "Ich hoffe aber, noch eine ganze Weile."

Viele Fans fürchten schon eine nächste Dominanz wie die, die sie in den vergangenen Jahren durchleben mussten, als Mercedes das Geschehen über viele Jahre bestimmt hat.

Hamilton: Warum es für Verstappen derzeit einfach ist

Einer, der weiß, wie sich Max Verstappen derzeit dort einsam an der Spitze fühlt, ist Lewis Hamilton, der in sieben Jahren sechs WM-Titel einsammeln konnte und Sieg- und Polemarken in den dreistelligen Bereich geschraubt hat.

Er sagt, dass es für Verstappen derzeit recht einfach sei, so viele Siege aneinanderzureihen. "Wenn du das Auto im Griff hast und weißt, dass dein Auto in einem Fenster funktioniert und konstant ist, dann ist es deutlich einfacher", sagt der Brite.

Er selbst probiere mit dem weniger konkurrenzfähigen Mercedes derzeit viele Dinge aus und gehe dabei auch ins Risiko. "Aber wenn du noch Performance in der Hinterhand hast, dann musst du im Training nicht immer riskante Entscheidungen treffen, um noch 0,5 oder 0,7 Sekunden herauszuholen", sagt er.

"Du musst das Bodywork auch nicht so eng wie möglich machen und den Motor damit temperaturtechnisch ans Limit bringen. Du hast einfach ein bisschen mehr Raum zum Atmen", so Hamilton. "Und du musst auch die Reifen nicht so hart pushen und kannst ein bisschen Lift & Coast betreiben, was wiederum längere Stints ermöglicht."

"All diese Dinge kommen dir entgegen", weiß Hamilton. Doch er sagt auch, dass Siege trotzdem nicht automatisch kommen, sondern man immer noch seine Leistung bringen müsse: "Du musst fokussiert sein und darfst trotzdem keinen Fehler machen und musst die richtigen Entscheidungen treffen", so der Mercedes-Pilot.

Zumindest kurzfristig mehr Spaß

Er sagt, dass das trotzdem Druck mit sich bringt und dass es deshalb für ihn auch einfach war, fokussiert zu bleiben. "Von daher war ich nie müde davon und bin nie in die Komfortzone gekommen."

"Aber es ist ein verdammt gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man ein Auto hat, mit dem man etwas reißen kann." Das ist mit dem W14 im Moment nicht der Fall, weil man weiß, dass man wohl nicht um den Sieg kämpfen wird.

Hamilton hofft aber an jedem Wochenende, das kleine Bisschen Magie zu finden, dass Mercedes wieder weiter nach vorne bringt. "Jede kleine Entscheidung und jede Position, die du im Qualifying gewinnst, kann einen Unterschied machen", so der Brite. "Und ich würde sagen, dass mir das zumindest kurzfristig mehr Spaß macht."

Aber auch Verstappen dürfte sich an der Spitze nicht über zu wenig Spaß beschweren. Für ihn ist alles, was nach 2021 gekommen ist, einfach ein Bonus: "Ich habe es schon oft gesagt. Mein Ziel war, eine Meisterschaft zu gewinnen, und das habe ich getan. Jetzt geht es einfach darum, den Moment zu genießen."

Weitere Co-Autoren: Ronald Vording. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.