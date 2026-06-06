Max Verstappen nennt neues Ziel nach erfüllter Formel-1-Bucket-List

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Die wichtigsten Karriereziele sind erreicht, sagt Max Verstappen - Nun möchte er einen Erfolg feiern, der für Red Bull eine besondere Bedeutung hätte

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Veröffentlicht:
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Max Verstappen spricht über zukünftige Ziele

Foto: LAT Images

Max Verstappen hat nach eigenen Angaben die wichtigsten Ziele seiner Formel-1-Karriere bereits erreicht. Der viermalige Weltmeister richtet seinen Blick deshalb zunehmend auf andere Herausforderungen, die über weitere Titelgewinne hinausgehen.

Der Niederländer gewann zwischen 2021 und 2024 vier Weltmeisterschaften in Folge und etablierte sich damit als einer der erfolgreichsten Fahrer der modernen Formel-1-Ära. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählen 71 Grand-Prix-Siege, 128 Podestplätze, 48 Polepositions und 37 schnellste Rennrunden.

Im Gespräch mit Vogue erklärt Verstappen vor dem Grand Prix von Monaco, dass es in seiner Karriere keine großen unerfüllten Wünsche mehr gebe: "Natürlich würde ich gerne wieder eine Weltmeisterschaft gewinnen. Aber nein, es gibt keine wirkliche Bucket-List mehr. Die wichtigsten Punkte darauf habe ich bereits abgehakt."

Große Karriereziele bereits erreicht

Stattdessen konzentriert sich der 28-Jährige inzwischen auf andere Ziele. Besonders reizvoll wäre für ihn ein Erfolg mit den neuen Red-Bull-Antrieben, die seit der Einführung des neuen Motorenreglements eingesetzt werden.

"Was ich jetzt erreichen möchte, sind kleinere Meilensteine, etwa einen Sieg mit unseren eigenen Power Units. Solche Dinge. Ich bin einfach leidenschaftlich am Rennsport interessiert und versuche, mein Wissen weiter auszubauen. Das reicht bis hin zu Rechenleistung und künstlicher Intelligenz, was auf eine gewisse Weise ziemlich beängstigend, aber auch faszinierend ist. Für solche Themen muss man ein bisschen ein Nerd sein, aber ich mag das", sagt Verstappen.

Neue Herausforderung mit eigener Antriebseinheit

Für Red Bull begann 2026 eine neue Ära. Nach dem Ende der langjährigen Zusammenarbeit mit Honda setzt das Team nun auf eigene Antriebseinheiten von Red Bull Powertrains, die in Kooperation mit Ford entwickelt werden. Gleichzeitig trat ein neues Motorenreglement in Kraft, das eine nahezu gleichmäßige Aufteilung der Leistung zwischen Verbrennungs- und Elektromotor vorsieht.

Ein Sieg mit einem von Red Bull selbst entwickelten Antrieb hätte daher eine besondere Bedeutung. Und würde, unter den neuen Rahmenbedingungen, als wichtiger Meilenstein für das gesamte Projekt gelten.

Bisher schwieriger Saisonstart für Red Bull

Sportlich verlief der Start in die Saison 2026 für Red Bull bislang nicht nach Wunsch. Nach den ersten fünf Rennwochenenden liegt das Team mit 57 Punkten auf Rang vier der Konstrukteurswertung. Verstappen belegt mit 43 Punkten den siebten Platz in der Fahrerwertung. Sein neuer Teamkollege Isack Hadjar rangiert mit 14 Zählern auf Position zwölf.

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