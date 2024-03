Max Verstappen: Neue DRS-Regel könnte für "interessante Kämpfe" sorgen

Die zunehmende Weiterentwicklung der Formel-1-Autos unter dem 2022 eingeführten Aerodynamikreglement wird zwangsläufig auch zu einer Erhöhung der Dirty Air führen, die das Hinterherfahren der Autos im Rennen erschweren wird. Als eine Reaktion darauf kann man die Regeländerung beim DRS für die neue Saison verstehen.

Die Fahrer dürfen den Heckflügel nun schon nach der ersten Runde eines Rennens aktivieren, sofern sie innerhalb von einer Sekunde zu ihrem Vordermann liegen. Zuvor mussten die Piloten zwei Runden warten, ehe sie das DRS als Überholhilfe verwenden konnten. Laut Weltmeister Max Verstappen könnte dies 2024 für "interessante Kämpfe" sorgen.

Auf die Frage, ob er möglicherweise beim Start nun mehr pusht als vorher, weil man sonst schneller Gefahr läuft, überholt zu werden, antwortet der Niederländer: "Es geht darum, zu wissen, wie viel ich pushen muss oder nicht. Ich glaube, Charles [Leclerc] war in der ersten Runde [in Bahrain] mindestens einmal im DRS."

"Aber man will pushen und gleichzeitig seine Reifen schonen, also muss man diese Entscheidung treffen. Auf manchen Strecken wird es sicher schwierig, weil das DRS sehr stark sein kann. Es könnte also zu einigen, sagen wir mal, interessanten Kämpfen oder Situationen führen."

Perez: Vordermann in Dschidda noch mehr im Nachteil?

Sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez fügt hinzu: "Ich denke, das Racing wird anders sein. In den ersten paar Runden macht es einen Unterschied für das Auto, das vorne liegt. So wie ich Carlos [Sainz] gesehen habe, hat er DRS früh verloren und war eine Weile außer Konkurrenz."

"Und das Auto vor ihm, das direkt in die saubere Luft fährt, ist im Grunde genommen auf sich allein gestellt und muss mehr von seinen Reifen verbrauchen. Das ist also ein kleiner Nachteil, wenn man an Orten wie Baku oder sogar Dschidda kämpft."

"Ich habe mich entschieden, sobald ich sah, dass ich keinen Druck von hinten hatte. Ich entschied mich, meine Reifen zu schonen, und das zahlte sich aus, anstatt mich in den DRS-Kampf zu stürzen. Und dann konnte ich sie später überholen. Aber es wird von der Strecke abhängen. Ich denke, es wird eine sehr schwierige Saison mit 24 solchen Rennen. Letztes Jahr hatten wir das bei den Sprints und es wird eine Herausforderung sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.