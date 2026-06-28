Max Verstappen: "Probleme mit dem Auto" verhindern Siegchance

Max Verstappen hat den Sieg beim Grand Prix von Österreich nach eigener Einschätzung nicht nur wegen seiner Startposition verpasst. Der Red Bull Pilot berichtet nach dem Rennen, dass technische Probleme am Auto ihn in der zweiten Rennhälfte entscheidend eingebremst haben. Dennoch wertet er den zweiten Platz als klares Zeichen für den Fortschritt seines Teams, ist es doch erst sein zweites Podium in dieser Saison.

"Es war natürlich ein sehr gutes Rennen für uns", sagt Verstappen. "Die ersten Runden haben wirklich Spaß gemacht. Danach ging es im Grunde nur noch darum, die Reifen zu managen."

Nach einem starken Beginn habe sich das Blatt jedoch gewendet. "Ich denke, das Auto war etwa die Hälfte des Rennens in einem wirklich guten Arbeitsfenster. Danach bekamen wir einige Probleme mit dem Auto, die mich daran gehindert haben, meinen guten Rhythmus zu finden", erklärt der Niederländer. "Trotzdem Zweiter zu werden und dem Sieg so nahe zu kommen, ist für uns extrem positiv. In dieser Hinsicht bin ich natürlich sehr glücklich."

Auch die Folgen seines Unfalls im Qualifying beschäftigen Verstappen noch. Auf die Frage nach möglichen Beschwerden erklärt er: "Ich habe mir die Knie angeschlagen. Wenn man mit den Knochen aufschlägt, ist das nicht besonders angenehm. Aber heute war alles in Ordnung. Das war das Wichtigste."

Mekies: "Ein riesiger Schritt nach vorne"

Teamchef Laurent Mekies zog ebenfalls ein positives Fazit, obwohl der Sieg am Ende knapp verpasst wurde. "Der erfreuliche Aspekt ist, dass das Auto jetzt deutlich schneller ist. Es ist das erste Mal, dass wir eine Leistung zeigen konnten, mit der wir grundsätzlich um den Sieg kämpfen konnten", sagt er. "Platz zwei ist unser bislang bestes Ergebnis."

Dass Verstappen dem Rennsieger bis ins Ziel dicht auf den Fersen blieb, sei einerseits frustrierend, andererseits aber ein Beleg für den Fortschritt des Teams. "Natürlich ist es immer ein bisschen frustrierend, wenn man am Ende direkt im Getriebe des Rennsiegers hängt. Aber insgesamt ist das ein riesiger Schritt nach vorne."

Ob die Strategie noch mehr Potenzial geboten hätte, wollte Mekies zunächst offen lassen. "Das ist schwer zu sagen. Wir werden das Rennen wie immer gründlich analysieren. Es gab im Verlauf des Rennens ein paar Gelegenheiten", erklärt er. Gleichzeitig verweist er auf die Ausgangslage: "Wenn man sich nur die Startposition ansieht, hat uns das wahrscheinlich bereits genau den Rückstand von vier oder fünf Sekunden gekostet, über den wir sprechen."

Lob gab es von Mekies vor allem für die Leistung seines Fahrers. Verstappen habe das Reifenmanagement hervorragend umgesetzt und das Maximum aus dem Gesamtpaket herausgeholt.

Wolff von Verstappens Leistung nicht überrascht

Mercedes-Teamchef Toto Wolff zeigte sich von der Vorstellung des viermaligen Weltmeisters wenig überrascht. "Max ist hier in Spielberg schon immer eine Macht gewesen", sagt der Österreicher bei Sky. "Ich weiß nicht, wie viele Rennen er hier gewonnen hat, aber gefühlt alle."

Auch im Hinblick auf den Titelkampf wollte Wolff Verstappen trotz des aktuellen Kräfteverhältnisses nicht abschreiben. "Max spielt im Kampf um die Meisterschaft immer eine Rolle", erklärt der Mercedes-Teamchef.

Entscheidend sei für ihn vor allem der Fahrer: "Dieses Auto war an diesem Wochenende gut. Aber ich glaube ehrlich gesagt, der größte Faktor war Max. Er ist in der Lage, alles aus diesem Auto herauszuholen." Das zeige sich auch im Vergleich zu seinen Teamkollegen. "Deshalb darf man den Verstappen-Faktor im Kampf um die Meisterschaft niemals abschreiben oder unterschätzen."

Die Aussagen von Verstappen, Mekies und Wolff zeichnen damit ein einheitliches Bild. Red Bull konnte in Spielberg offenbar erstmals wieder aus eigener Kraft um den Sieg kämpfen. Gleichzeitig verhinderten technische Probleme sowie die ungünstige Startposition nach Einschätzung von Fahrer und Teamchef den ganz großen Erfolg.