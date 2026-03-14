Max Verstappen ratlos nach Sprint-Fiasko: "Mir fehlen die Worte"

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen reagiert frustriert auf die anhaltenden Schwierigkeiten seines Teams beim Grand Prix von China 2026 in Shanghai (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!). Nach einem verpatzten Start und P9 im Sprint sagte Verstappen, Red Bull habe "mehr Probleme als erwartet" (zum Rennbericht!).

"Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Um ehrlich zu sein, fehlen mir im Moment ein wenig die Worte", erklärte Verstappen auf Nachfrage von Sky.

"Der Start ist natürlich ein Problem, das wir lösen müssen. Aber danach war die Balance komplett durcheinander. Wir hatten wahrscheinlich den höchsten Reifenverschleiß im gesamten Feld, und der war praktisch nicht zu kontrollieren."

"Dazu kamen noch einige andere Dinge am Auto, die nicht besonders gut vorbereitet waren. Wir müssen einfach unsere Abläufe wieder in den Griff bekommen."

Ralf Schumacher versteht Max Verstappen

Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat Verständnis für Verstappens Äußerungen. Schumacher sagte bei Sky: "Man hat sich viel [von 2026] versprochen und im Moment klappt einfach nichts. Das Auto war das ganze Wochenende weit, weit weg von der Pace. Ich würde also sagen, da brennt so ein bisschen der Baum."

Denn bereits im Sprint-Qualifying hatte Red Bull einen Rückschlag erlitten: Verstappen lag als Achter 1,7 Sekunden hinter Spitzenreiter George Russell im Mercedes zurück. Im Sprint verpassten sowohl Verstappen als auch Isack Hadjar die Punkteränge - Hadjar vor allem aufgrund einer frühen Kollision mit Andrea Kimi Antonelli. (ANZEIGE: Alle Formel-1-Rennen 2026 mit Sky verfolgen!)

"Das Team muss jetzt zusammenhalten", sagte Schumacher. "Die Gesichter zeigen ja alles. Wie ich schon am Freitag sagte: Das ist einfach das Resultat dessen, dass bei Red Bull sehr viel geändert wurde und dass sehr viele gute Leute weggegangen sind. Jetzt muss man wieder Aufbauarbeit leisten."

Auch Jacques Villeneuve glaubt: Red Bull blutet aus

Jacques Villeneuve als Formel-1-Weltmeister von 1997 sieht das genauso. Er sagte bei Sky: "Red Bull hat mit Adrian Newey, Christian Horner und Helmut Marko drei seiner wichtigsten Leute verloren. Das waren die Säulen des Teams. Vielleicht zahlt man jetzt langsam den Preis dafür."

Auch deshalb werde es "sehr schwierig, einen großen Schritt nach vorne zu machen", erklärte Villeneuve weiter. Denn derzeit sei bei Red Bull "alles völlig durcheinander" und Verstappen wirke irritiert. "Er bekommt kein Feedback. Er weiß nicht, was los ist. Er weiß nur: Das Auto ist unfahrbar", sagte Villeneuve.

"Max weiß nicht, was er damit anfangen soll, und er ist frustriert. Deshalb ist er im Moment mental nicht in der richtigen Verfassung."