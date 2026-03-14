Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Lewis Hamilton vermutet "Party-Modus" bei Mercedes im Qualifying

Formel 1
Shanghai
Lewis Hamilton vermutet "Party-Modus" bei Mercedes im Qualifying

Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Warum Ferrari gegen eine Änderung der Startprozedur kämpft

Formel 1
Warum Ferrari gegen eine Änderung der Startprozedur kämpft

"Unsportlich": Wolff kritisiert Hadjar nach abgelehnter Entschuldigung

Formel 1
Shanghai
"Unsportlich": Wolff kritisiert Hadjar nach abgelehnter Entschuldigung

Max Verstappen ratlos nach Sprint-Fiasko: "Mir fehlen die Worte"

Formel 1
Shanghai
Max Verstappen ratlos nach Sprint-Fiasko: "Mir fehlen die Worte"

F1-Sprint China: Russell siegt, Zoff bei Ferrari, Verstappen fehlen die Worte

Formel 1
Shanghai
F1-Sprint China: Russell siegt, Zoff bei Ferrari, Verstappen fehlen die Worte

Formel-1-Wetter 2026: Die aktuellen Prognosen für Shanghai

Formel 1
Melbourne
Formel-1-Wetter 2026: Die aktuellen Prognosen für Shanghai
Reaktion
Formel 1 Shanghai

Max Verstappen ratlos nach Sprint-Fiasko: "Mir fehlen die Worte"

Red Bull kämpft in China mit Balance und Reifenverschleiß: Max Verstappen wirkt ratlos, Experten sehen Folgen des großen Umbruchs im Team

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Veröffentlicht:
Max Verstappen ratlos nach Sprint-Fiasko: "Mir fehlen die Worte"

Max Verstappen in der Box von Red Bull beim Grand Prix von China 2026

Foto: Getty Getty

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen reagiert frustriert auf die anhaltenden Schwierigkeiten seines Teams beim Grand Prix von China 2026 in Shanghai (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!). Nach einem verpatzten Start und P9 im Sprint sagte Verstappen, Red Bull habe "mehr Probleme als erwartet" (zum Rennbericht!).

"Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Um ehrlich zu sein, fehlen mir im Moment ein wenig die Worte", erklärte Verstappen auf Nachfrage von Sky.

"Der Start ist natürlich ein Problem, das wir lösen müssen. Aber danach war die Balance komplett durcheinander. Wir hatten wahrscheinlich den höchsten Reifenverschleiß im gesamten Feld, und der war praktisch nicht zu kontrollieren."

"Dazu kamen noch einige andere Dinge am Auto, die nicht besonders gut vorbereitet waren. Wir müssen einfach unsere Abläufe wieder in den Griff bekommen."

Ralf Schumacher versteht Max Verstappen

Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat Verständnis für Verstappens Äußerungen. Schumacher sagte bei Sky: "Man hat sich viel [von 2026] versprochen und im Moment klappt einfach nichts. Das Auto war das ganze Wochenende weit, weit weg von der Pace. Ich würde also sagen, da brennt so ein bisschen der Baum."

Denn bereits im Sprint-Qualifying hatte Red Bull einen Rückschlag erlitten: Verstappen lag als Achter 1,7 Sekunden hinter Spitzenreiter George Russell im Mercedes zurück. Im Sprint verpassten sowohl Verstappen als auch Isack Hadjar die Punkteränge - Hadjar vor allem aufgrund einer frühen Kollision mit Andrea Kimi Antonelli. (ANZEIGE: Alle Formel-1-Rennen 2026 mit Sky verfolgen!)

"Das Team muss jetzt zusammenhalten", sagte Schumacher. "Die Gesichter zeigen ja alles. Wie ich schon am Freitag sagte: Das ist einfach das Resultat dessen, dass bei Red Bull sehr viel geändert wurde und dass sehr viele gute Leute weggegangen sind. Jetzt muss man wieder Aufbauarbeit leisten."

Auch Jacques Villeneuve glaubt: Red Bull blutet aus

Jacques Villeneuve als Formel-1-Weltmeister von 1997 sieht das genauso. Er sagte bei Sky: "Red Bull hat mit Adrian Newey, Christian Horner und Helmut Marko drei seiner wichtigsten Leute verloren. Das waren die Säulen des Teams. Vielleicht zahlt man jetzt langsam den Preis dafür."

Auch deshalb werde es "sehr schwierig, einen großen Schritt nach vorne zu machen", erklärte Villeneuve weiter. Denn derzeit sei bei Red Bull "alles völlig durcheinander" und Verstappen wirke irritiert. "Er bekommt kein Feedback. Er weiß nicht, was los ist. Er weiß nur: Das Auto ist unfahrbar", sagte Villeneuve.

"Max weiß nicht, was er damit anfangen soll, und er ist frustriert. Deshalb ist er im Moment mental nicht in der richtigen Verfassung."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!
Mehr von
Stefan Ehlen

Formel-1-Wetter 2026: Die aktuellen Prognosen für Shanghai

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Formel-1-Wetter 2026: Die aktuellen Prognosen für Shanghai

Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet

Daten zeigen das Geheimnis hinter dem Speed von Mercedes

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Daten zeigen das Geheimnis hinter dem Speed von Mercedes
Mehr von
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher kritisiert "künstlich herbeigeführte Spannung"

Formel 1
Formel 1
Ralf Schumacher kritisiert "künstlich herbeigeführte Spannung"

Formel-1-Weltmeister 2026: Fast alle TV-Experten sind sich einig

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Weltmeister 2026: Fast alle TV-Experten sind sich einig

Lob für Toto Wolff: Ralf Schumacher über Motorenkompromiss

Formel 1
Formel 1
Lob für Toto Wolff: Ralf Schumacher über Motorenkompromiss
Mehr von
Red Bull

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

"Unsportlich": Wolff kritisiert Hadjar nach abgelehnter Entschuldigung

Formel 1
Formel 1
Shanghai
"Unsportlich": Wolff kritisiert Hadjar nach abgelehnter Entschuldigung

Verstappen drängt auf Regelanpassungen: Gespräche mit FIA laufen

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Verstappen drängt auf Regelanpassungen: Gespräche mit FIA laufen

Aktuelle News

Lewis Hamilton vermutet "Party-Modus" bei Mercedes im Qualifying

Formel 1
Shanghai
Lewis Hamilton vermutet "Party-Modus" bei Mercedes im Qualifying

Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Warum Ferrari gegen eine Änderung der Startprozedur kämpft

Formel 1
Warum Ferrari gegen eine Änderung der Startprozedur kämpft