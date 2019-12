Max Verstappen: Red Bull hat bewiesen, dass sie Weltmeister werden können

Die Formel-1-Saison 2020 hat noch nicht einmal angefangen, da drehen sich viele Fragen bereits um 2021. Einige davon beschäftigen sich mit dem neuen Reglement, doch einige drehen sich auch um den Fahrermarkt. Unter anderem laufen am Ende der kommenden Saison die Verträge von Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull) aus.

Auf der FIA-Gala in Paris wird Verstappen mit diesem Umstand konfrontiert. Auf die Frage, ob Red Bull das richtige Team sei, um Weltmeister zu werden, antwortet er mit einem Lachen: "Das glaube ich schon, deshalb bin ich dort!" Er erinnert: "Sie haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie es können. Es ist also nicht nur Wunschdenken. Aber es ist nicht leicht, die Gegner sind sehr stark."

Zwischen 2010 und 2013 gewannen die Bullen mit Sebastian Vettel viermal in Folge Fahrer- und Konstrukteurs-WM. Seitdem wartet man in Milton Keynes allerdings auf einen weiteren Titel. 2020 werde aus sportlicher Sicht ein "wichtiges Jahr", sagt Verstappen - und wohl auch für ihn persönlich. Lewis Hamilton deutete auf besagter Gala an, Verstappen habe bereits bei Mercedes-Teamchef Toto Wolff angerufen.

Der Niederländer selbst betont allerdings, dass er sich noch gar nicht damit befasse, wo er 2021 fahren wird. "Ehrlich gesagt denke ich nicht viel darüber nach", beteuert er und erklärt: "Ich weiß, dass es Möglichkeiten [bei anderen Teams] gibt. [...] Aber ich denke, dass es wichtiger ist, was zu Beginn der Saison [2020] passiert. Anschließend werden wir sehen, was passiert."

Denn klar ist auch, dass Verstappen nur solange für Red Bull fahren wird, solange er daran glaubt, dass er mit dem Team Weltmeister werden kann. Verliert der Niederländer diesen Glauben irgendwann, wird Red Bull ihn wohl nicht mehr halten können.

