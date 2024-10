Nach Red-Bull-Abgängen: So schätzt Verstappen die Lage im Team ein

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen räumt ein, dass man bei Red Bull nicht erwarten konnte, alle wichtigen Mitglieder im Team zu halten, nachdem es in den vergangenen Wochen eine Reihe von hochkarätigen Abgängen gegeben hatte.

"Ich hätte es vorgezogen, wenn alle geblieben wären", sagt der Niederländer im Gespräch mit der globalen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com. "Aber am Ende kannst du Menschen nicht aufhalten."

"Wenn du sie zwingst zu bleiben, obwohl sie eigentlich nicht mehr hier sein wollen, wenn sie enttäuscht sind oder nicht das bekommen, was sie sich erhoffen, dann ist es vielleicht besser, dass sie sich einer neuen Herausforderung stellen. Selbst wenn es für das ganze Team besser gewesen wäre, wenn alles beim Alten bliebe."

Nach dem Rücktritt von Mastermind Adrian Newey im Mai, der in der Zwischenzeit bei Aston Martin unterschrieben hat, wird Red Bull auch seinen Sportdirektor Jonathan Wheatley verlieren, der zu Sauber/Audi wechselt, und den Leiter der Strategieabteilung, Will Courtenay, der in Zukunft zu McLaren geht.

Verstappen warnte davor, dass "Pfeiler" wegbrechen

Diese Abgänge erfolgen nach einem turbulenten Jahr für Red Bull - auch abseits der Strecke. Spannungen auf Managementebene traten erstmals während der Vorsaisontests in Bahrain an die Öffentlichtkeit, als eine Untersuchung gegen den Teamchef Christian Horner wegen angeblichen Fehlverhaltens bekannt wurde.

Bereits davor hatte Red Bull den Designer Rob Marshall verloren, der nun eine bedeutende Rolle bei Titelrivale McLaren spielt. Damals warnte Verstappen davor, dass "Pfeiler" von Red Bulls Erfolgsstory aufgrund interner Unruhen gehen könnten, insbesondere als Helmut Markos Position infrage gestellt wurde.

"Ich bin auch Teil dieses Weges. Ich habe bis 2028 unterschrieben, also ist es sehr wichtig, dass bestimmte Pfeiler bleiben", erklärte er beim Grand Prix von Saudi-Arabien.

Sechs Monate später ist klar, dass einige Pfeiler fehlen. Red Bull hat sich entschieden, die entstandenen Lücken durch interne Beförderungen zu füllen. So soll Verstappens langjähriger Renningenieur GianPiero Lambiase im Rahmen der neuen Managementstruktur breitere Verantwortlichkeiten erhalten.

Verstappen sieht das Team dennoch gut aufgestellt

Verstappen erkennt an, dass bei den Abgängen auch die Tatsache eine Rolle spielte, dass Konkurrenten aggressiv versuchen, Schlüsselfiguren abzuwerben. "So war es schon immer bei erfolgreichen Teams. Die Leute fangen an, sie zu zerpflücken."

Doch andere wichtige Figuren wie der Leiter der Performance-Abteilung, Ben Waterhouse, und der Aerodynamikchef, Enrico Balbo, haben ihre Verträge Anfang des Jahres verlängert. Verstappen ist daher zuversichtlich, dass Red Bull die richtige technische Führung hat, um das Team in die Zukunft nach Newey zu führen.

Er betont auch sein gutes Verhältnis zu Technikchef Direktor Pierre Wache: "Es läuft sehr gut, Pierre und ich reden viel miteinander", verrät der Red-Bull-Pilot.

"Wenn ich in der Fabrik bin, habe ich immer ein Meeting mit ihm. Er ist sehr motiviert, und ich genieße es, involviert zu sein. Die Dinge funktionieren recht gut. Es sind nur die Ergebnisse, die gerade nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Es liegt an uns, das als Team zu ändern", mahnt der Formel-1-Weltmeister.

Doch er habe Vertrauen, dass die Leute wissen, was sie tun. "Das haben sie schon bewiesen. Andere Teams haben auch sehr gute Leute, aber ich denke, das ist momentan nicht das Problem. Wir haben nur eine falsche Richtung eingeschlagen, daher war es an der Zeit, den Reset-Knopf zu drücken und in eine andere Richtung zu gehen."

"Letztlich sind es nicht nur zwei oder drei Personen, die den Unterschied machen. Es geht um das Kollektiv. Jeder muss seinen Beitrag leisten und in seiner Rolle gut arbeiten."