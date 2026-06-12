Max Verstappen: Red Bull "verwirrt" und "überrascht" von ADUO-Ergebnis

Während des Grand-Prix-Wochenendes in Monaco erhielten alle Teams und Hersteller das Ergebnis der ersten ADUO-Periode, dem Aufholmechanismus der Formel 1 mit zusätzlichen Upgrade- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Zur Überraschung vieler im Fahrerlager wurde Red Bull an die Spitze der Rangliste gesetzt, was bedeutet, dass der Neuling seine Antriebseinheit nicht weiterentwickeln darf, während Hersteller wie Mercedes und Ferrari Anspruch auf zusätzliche Upgrades haben.

Das Ergebnis hat bei Red Bull gemischte Gefühle hinterlassen. Einerseits empfindet es das Team von Laurent Mekies als schmeichelhaft, dass ein Neuling auf Anhieb vor Herstellern mit weitaus mehr Formel-1-Erfahrung eingestuft wurde. Andererseits ist man nicht damit einverstanden, von den zusätzlichen ADUO-Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschlossen zu werden.

"Wir waren alle ein wenig überrascht von dieser Nachricht", meint Verstappen am Donnerstag in Barcelona. "Ich schätze, deshalb sprechen wir jetzt mit der FIA, um zu sehen, was da passiert ist und wie sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind. Im Moment gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Das ist es, was sie sich gerade ansehen."

Verstappen bestätigt damit, dass Red Bull die FIA gebeten hat, sich die Ergebnisse noch einmal anzusehen. Genau das ist auch der Grund, warum sich eine öffentliche Bekanntgabe des Ergebnisses verzögert hat.

Die FIA erklärte in Barcelona, dass der Prozess der Überprüfung aller Sensoren und Daten am vergangenen Montag begonnen hat und voraussichtlich zwischen einer Woche und zehn Tagen dauern wird.

Während es sich hierbei um eine sachliche Überprüfung handelt, um festzustellen, ob die Ergebnisse korrekt sind, gehen die wahren Probleme mit ADUO viel tiefer. Es wird nur der Verbrennungsmotor gemessen - nicht die gesamte Antriebseinheit -, doch ein Hersteller, der sich für ADUO qualifiziert, darf auch elektrische Komponenten modifizieren.

Infolgedessen scheint das gesamte System überdacht werden zu müssen, obwohl Verstappen betont, dass solche Entscheidungen nicht in seiner Hand liegen.

"Ich bin da auch nicht ins Tagesgeschäft involviert. Ich denke also, es ist besser, wenn Sie jemand anderen fragen, wie genau diese Messungen tatsächlich sind. Wir für unseren Teil sind einfach überrascht über das, was herausgekommen ist", sagt der Niederländer.

Red Bull stolz auf seine Leistung als Neuling

Die Situation sorgt daher bei Red Bull für gemischte Gefühle: Stolz auf die eigene Antriebseinheit, aber auch Enttäuschung über die Möglichkeit, Entwicklungschancen zu verpassen.

"Es ist im Moment wohl etwas zwiespältig, denn von außen betrachtet sollte man vielleicht sagen: Ja, das ist fantastisch. Aber wir sind einfach überrascht, weil wir nicht das Gefühl haben, die Besten zu sein", so Verstappen.

"Ich finde es super beeindruckend, was sie geleistet haben. Wenn man es sich ansieht, sind wir definitiv nicht die Schlechtesten da draußen, und es ist super beeindruckend, was sie in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben."

"Natürlich haben wir immer noch ein paar Probleme mit der Zuverlässigkeit. Aber insgesamt ist es ehrlich gesagt schön, ein Teil davon zu sein und den Tatendrang der Leute zu sehen, und was sie erreichen wollen. Sie sind nie zufrieden, ich bin auch nie zufrieden, aber sie sind es eben auch nicht, und sie sind genauso enttäuscht, wenn die Dinge nicht richtig laufen", fährt Verstappen fort.

"Also ja, in gewisser Weise sind wir natürlich stolz. Wir sind nur ein wenig verwirrt, dass wir plötzlich als die Besten dargestellt werden, weil wir das nicht so empfinden."