Max Verstappen sicher: Im Mercedes wäre ich auch Weltmeister geworden

Seit Beginn der Formel-1-Hybridära ist Mercedes ungeschlagen. In sechs Jahren holten die Silberpfeile alle zwölf WM-Titel. Bei den Fahrern hatte Lewis Hamilton fünfmal die Nase vorne, einmal triumphierte Nico Rosberg. Im Gespräch mit dem niederländischen 'Ziggo Sport' sagt Max Verstappen nun, dass er auch schon mindestens einen Titel auf dem Konto hätte, wenn er in den vergangenen Jahren für Mercedes gefahren wäre.

"Ich bin so selbstbewusst, zu sagen, dass es auch so gelaufen wäre, wenn ich in diesem Auto gesessen hätte", sagt er im Hinblick auf Hamiltons fünf Titel in sechs Jahren. "Er ist auf jeden Fall sehr gut, und er gehört zu den besten Formel-1-Fahrern aller Zeiten", lobt Verstappen den mittlerweile sechsmaligen Weltmeister. "Aber man kann ihn schlagen", ist sich der Red-Bull-Pilot sicher.

Der Mercedes sei in den vergangenen Jahren einfach "so dominant" gewesen, dass es keine große Kunst gewesen sei, damit Weltmeister zu werden. "60 Prozent der Fahrer im Feld würden in einem Mercedes Weltmeister werden", ergänzt Verstappen. Rookie und Kumpel Lando Norris sei zum Beispiel auch ein potenzieller Champion. "Es hängt einzig vom Auto ab", so Verstappen.

Das wirft natürlich die Frage auf, welche Piloten laut Verstappen zu den 40 Prozent zählen, die selbst im Mercedes nicht Weltmeister werden würden. "Darauf werde ich nicht antworten", lacht der Niederländer. Er selbst geht aber fest davon aus, dass er es im Silberpfeil schaffen würde. Ob er jemals die Gelegenheit bekommt, das auch zu beweisen ist aktuell aber offen.

2020 wird er ein weiteres Jahr für Red Bull fahren, danach läuft sein Vertrag aus. Theoretisch könnte bei Mercedes 2021 ein Cockpit frei werden. Und Lewis Hamilton deutete zuletzt bereits an, dass Verstappen bei Toto Wolff zumindest schon einmal angeklopft hat ...

