Max Verstappen: SMS-Anfeuerung von Sebastian Vettel

Max Verstappen hat verraten, dass er von Sebastian Vettel ermunternde und motivierende Nachrichten erhalten hat, obwohl er gerade versucht, den Rekord des Deutschen in der Formel 1 von neun Grand-Prix-Siegen hintereinander zu brechen.

Verstappen hat Stand vor Zandvoort acht Rennen in Folge gewonnen, seit er im Mai beim Großen Preis von Miami ganz oben auf dem Podium stand. Sollte er dieses Kunststück am Sonntag beim Großen Preis der Niederlande, seinem Heimrennen, wiederholen, würde er mit dem ehemaligen Red-Bull-Piloten Vettel gleichziehen. Der vierfache Champion erzielte seinen Rekord zum Ende der Saison 2013, als er sich den letzten seiner vier Weltmeistertitel sicherte.

Nachdem er sich für den Großen Preis der Niederlande für die Poleposition qualifizieren konnte und Vettel bereits als Fahrer mit den meisten Rennsiegen in Red-Bull-Farben überholt hatte, stellt sich nun die Frage, was es Verstappen bedeuten würde, Vettels Rekord einzustellen.

Der antwortet: "Nach dem ungefähr fünften Sieg hintereinander hat mir Seb eine SMS geschickt, in der stand: 'Gut gemacht, was du im Moment machst, mach weiter so' und so etwas wie: 'Du wirst es schaffen'", sagt der Niederländer. "Aber ich dachte: 'Das sind neun Siege in Folge, das ist sehr beeindruckend', und ich hätte nie gedacht, dass ich schon bei acht sein könnte."

Verstappen hat in diesem Jahr bisher an zehn von zwölf Wochenenden den Sieg geholt; zwei weitere Erfolge gab es in den drei Sprintrennen. An den Sonntagen kam er zweimal als Zweiter ins Ziel. Sein schlechtestes Ergebnis war ein dritter Platz im Sprintrennen von Aserbaidschan.

Die bisherige Bestmarke des 25-Jährigen stammt aus dem vergangenen Jahr, als er auf dem Weg zu seinem zweiten Fahrertitel fünf Siege von Frankreich bis Italien einfuhr.

Verstappen spielt die Wichtigkeit, mit Vettel gleichzuziehen, herunter und fügt hinzu: "Wenn es möglich ist, werde ich es natürlich versuchen. Aber es ist nichts, was ich ständig im Hinterkopf habe. Ich mache diesen Sport nicht, um zu versuchen, Rekorde zu brechen. Im Moment bin ich nur hier, um zu gewinnen."

Sollte Verstappen in Zandvoort mit Vettel gleichziehen, muss er nur eine Woche warten, bis er die Chance hat, den Rekord endgültig zu überbieten, wenn die Formel 1 zum Großen Preis von Italien nach Monza pilgert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.