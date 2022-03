Max Verstappen steht vor neuem Red-Bull-Vertrag mit satter Gehaltserhöhung

Audio-Player laden

Max Verstappen steht offenbar kurz vor der Unterzeichnung einer hoch dotierten Vertragsverlängerung, die ihn langfristig an Red Bull binden soll. Das berichtet die angesehene Zeitung 'De Telegraaf', die für ihre engen Verbindungen zum Verstappen-Lager bekannt ist.

Demnach sei der Niederländer dem Team bis zu 50 Millionen Euro pro Saison wert sein. Eine solche Gehaltserhöhung würde ihn nach seinem Weltmeisterschaftserfolg im vergangenen Jahr auf eine Gehaltsstufe mit dem siebenfachen Champion Lewis Hamilton stellen, der bis Ende nächsten Jahres an Mercedes gebunden ist.

Verstappens aktueller Red-Bull-Vertrag läuft noch bis Ende 2023, aber nach seinem Titelgewinn wurde klar, dass sowohl er als auch das Team an einer Verlängerung der Zusammenarbeit über einen deutlich längeren Zeitraum interessiert sind.

Unmittelbar nach seinem Titelgewinn beim Grand Prix von Abu Dhabi im vergangenen Jahr sagte Verstappen über das Red-Bull-Team: "Ich denke, sie wissen, dass ich sie liebe. Und ich hoffe, dass wir das zehn bis 15 Jahre lang gemeinsam tun können."

Es gebe für ihn keine Grund zu wechseln, betonte der Weltmeister damals. "Ich möchte für den Rest meines Lebens bei ihnen bleiben. Ich hoffe, sie lassen mich. Christian, aber auch Helmut schenkten mir ihr Vertrauen, als ich 2016 ins Team kam. Unser Ziel war es, die Meisterschaft zu gewinnen, und das haben wir geschafft."

Während es von Red Bull noch keine offizielle Stellungnahme zu einem möglichen neuen Verstappen-Vertrag gibt, deutet 'De Telegraaf' an, dass eine Ankündigung bereits in dieser Woche erfolgen könnte. Die genaue Länge ist nicht bekannt, aber es sieht so aus, als würde Verstappen bis Ende 2027 oder 2028 bleiben.

Verstappen ist Teil von Red Bull, seit er beim Grand Prix von Australien 2015 sein Formel-1-Debüt für Toro Rosso gab. Im darauffolgenden Jahr wurde er beim Grand Prix von Spanien ins A-Team befördert und sicherte sich nach einer umstrittenen Kollision der beiden Mercedes-Piloten gleich seinen ersten Formel-1-Sieg.

